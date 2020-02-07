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美妝版詢問度極高的單品TOP 6！嬌蘭馬甲眼霜、Benefit眉筆試用好評推

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此次試用推薦的都是PPT、Dcard上討論度、詢問度極高的人氣單品，像是蘭蔻漸層雪露、嬌蘭馬甲眼霜、Benefit眉筆和毛孔隱形露等，好不好用？評價如何？以下是我的試用心得。

蘭蔻緊顏白金煥亮雪露，NT$2,900

蘭蔻最近超級紅的漸層雪露，夢幻薰衣草色十分療癒，是我相當喜歡一款化妝水產品。我很推薦乾性肌膚嘗試，因為混合了白色一層的液態乳霜，質地比較潤澤，接觸肌膚時很滑順、不刮臉，而且吸收度很好，不用擔心浮在臉上一層很粘膩。

需要先搖勻，倒在化妝棉上順著肌膚紋理擦拭，每次使用時我都會擦兩遍：第一遍全臉擦拭，幫肌膚做再次清潔，第二遍則會在特別乾燥的兩頰、額頭等處加強濕敷。這款化妝水很確實做到補水保濕，使用後也感受皮膚變得彈潤。

嬌蘭 皇家蜂王乳超拉提亮眼霜，NT$3,500

又別名為馬甲眼霜，這款用起來滿明顯有感的，由於經常熬夜，有用隔天真的眼睛不會那麼脬（當然早睡早起是最好的眼霜）。

在氣味、觸感上都很舒服，不會太水感也不會太厚重，質地絲滑很容易推勻，抹完眼周我會再順便帶到眉頭的位置，針對眉眼部位細紋做修護。

Benefit粉立體造型眉筆，NT$1,360

Benefit不愧是眉毛專家，眉筆真的好用！這支最新推出的二合一眉筆，一頭是眉蠟筆，另一頭是眉粉。眉蠟筆的筆頭為特別的錐型設計、筆芯偏硬但很好上色，不用擔心過於滑順而失手。眉粉也是作為筆狀，讓化眉時角度更順手、很好勾勒。

我都會先用眉粉上色，再用眉蠟筆化框勾勒眉型，很快速就能完成眉妝。另外，Benefit的眉毛產品色彩都很多選擇，這款就一口氣推出8色，涵蓋冷、暖、中性色，和髮色很好搭配。

Benefit嘖嘖稱齊爆水毛孔隱形露，NT$1,300

我一直都很重視妝前打底，想要底妝維持的久、妝感自然，所以這次Benefit推出了新的毛孔隱形露，還是訴求為肌膚保濕潤澤，讓我相當期待，用起來果然沒失望！

抹上後很像給肌膚加了一層霧感的薄膜，更肌膚更平滑，後續底妝就更好貼妝，保濕度很不錯，測試得時候剛好是天氣較乾冷的時後，能夠維持著我一天底妝不會乾裂，真的是想要華出好質感底妝的必備好物。

RMK水凝美肌粉霜，NT$2,050

RMK粉霜一直都很紅，用過之後馬上能理解為什麼討論度高，因為就是貨真價實的好用！

最深得我心之處在於，用起來妝感很輕薄，卻又有遮瑕度，又會散發微微的光，整體肌膚質感變得很好，用於補妝疊擦也不怕髒，妝效還是一樣很精緻，保濕和持妝度對於乾肌也很適合。我都是直接用指腹上妝，或是搭配海綿使用。

Premier 死海金砂淨化浴鹽，NT$2,600

磨砂型的身體去角質產品，我最重視的就是用後肌膚的保濕度，這款Premier全新的浴鹽，裡面的精油滋潤度很好，在摩擦身體的時候不會刺激。成分還添加了24K純金粉末，碰水化開後閃閃發光，洗完肌膚感覺變更亮，觸感也變得超級估溜～

香氣也很舒心溫暖，前味帶有柑橘、覆盆子，中味有橙花、天芥菜、玫瑰；後味為香草、杏仁及堅果仁的香氣，讓洗澡的時光變得放鬆療癒。

個人膚質簡述

最後附上我的膚質簡述作為對照參考。臉部屬於乾性肌（超級乾的那種），洗完臉沒擦保濕30分鐘內就會緊繃乾澀，冬天會明顯刺痛、乾裂。夏天頂多鼻子周圍出油。膚色偏白皙、容易長斑。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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