eBay公佈2020最受歡迎腕錶品牌　勞力士奪冠，熱賣兩款林俊傑都有

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日前知名拍賣網站eBay正式公布2020奢侈腕錶的時尚趨勢中，包含品牌排名、最昂貴腕錶、流行趨勢等報告。其中，勞力士（Rolex）以驚人的25％市佔率獨居奢侈腕錶品牌領先地位，旗下的Submariner與GMT-Master等不鏽鋼系列則是最為熱銷的腕錶。

▲Submariner（左）與GMT-Master（右）不鏽鋼系列為勞力士最熱銷的腕錶。（圖／翻攝自Rolex官網）

▲勞力士最熱銷的兩款，林俊傑都有入手。（圖／翻攝自IG@jjlin、Rolex官網）

根據eBay公布的報告顯示，2020全球前五的奢侈腕錶品牌，依序為勞力士、歐米茄（Omega）、百年靈（Breitling）、泰格豪雅（TAG Heuer）以及百達翡麗（Patek Philippe）。至於卡地亞（Cartier）、愛彼（Audemars Piguet）、沛納海（Panerai）等知名品牌，則是分居第六名、第八名以及第九名。

▲全球前五品牌，依序為勞力士、歐米茄、百年靈、泰格豪雅以及百達翡麗。（圖／翻攝自eBay）

最昂貴腕錶的部分，百達翡麗Grand Complications系列腕錶以美金535,499元（約台幣1,600萬元）售出，成為eBay的第一名；第二名則為Richard Mille（RM）RM11 Flyback Chronograph，最終以美金148,000元（約台幣440萬元）在網站上成交。

▲百達翡麗Grand Complications系列腕錶以台幣1,600萬元售出，成為eBay的第一名。（圖／翻攝自eBay）

▲同款不同色的Richard Mille RM11 Flyback Chronograph。（圖／品牌提供）

另外，流行趨勢的報告中指出，今年勞力士運動款依然是需求量最大的錶款，並且復古錶款與玫瑰金成為主流款式，而翡翠綠、鮭魚色、藍色等配色則會再次抓注眾人目光。

此次eBay公布的2020奢侈腕錶時尚報告相當詳細，想了解更多今年腕錶趨勢的朋友，都可到eBay官網查看完整的分析。

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