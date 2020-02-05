fb ig video ETtoday search mobile

eBay公佈2020最受歡迎腕錶品牌　勞力士奪冠，熱賣兩款林俊傑都有

> >

編輯／Duke

日前知名拍賣網站eBay正式公布2020奢侈腕錶的時尚趨勢中，包含品牌排名、最昂貴腕錶、流行趨勢等報告。其中，勞力士（Rolex）以驚人的25％市佔率獨居奢侈腕錶品牌領先地位，旗下的Submariner與GMT-Master等不鏽鋼系列則是最為熱銷的腕錶。

▲奢侈腕錶時尚趨勢。（圖／翻攝自eBay、Rolex官網）

▲Submariner（左）與GMT-Master（右）不鏽鋼系列為勞力士最熱銷的腕錶。（圖／翻攝自Rolex官網）

▲奢侈腕錶時尚趨勢。（圖／翻攝自IG@jjlin、Rolex官網）

▲奢侈腕錶時尚趨勢。（圖／翻攝自IG@jjlin、Rolex官網）

▲勞力士最熱銷的兩款，林俊傑都有入手。（圖／翻攝自IG@jjlin、Rolex官網）

根據eBay公布的報告顯示，2020全球前五的奢侈腕錶品牌，依序為勞力士、歐米茄（Omega）、百年靈（Breitling）、泰格豪雅（TAG Heuer）以及百達翡麗（Patek Philippe）。至於卡地亞（Cartier）、愛彼（Audemars Piguet）、沛納海（Panerai）等知名品牌，則是分居第六名、第八名以及第九名。

▲奢侈腕錶時尚趨勢。（圖／翻攝自eBay、Rolex官網）

▲全球前五品牌，依序為勞力士、歐米茄、百年靈、泰格豪雅以及百達翡麗。（圖／翻攝自eBay）

最昂貴腕錶的部分，百達翡麗Grand Complications系列腕錶以美金535,499元（約台幣1,600萬元）售出，成為eBay的第一名；第二名則為Richard Mille（RM）RM11 Flyback Chronograph，最終以美金148,000元（約台幣440萬元）在網站上成交。

▲奢侈腕錶時尚趨勢。（圖／翻攝自eBay、Rolex官網）

▲百達翡麗Grand Complications系列腕錶以台幣1,600萬元售出，成為eBay的第一名。（圖／翻攝自eBay）

▲奢侈腕錶時尚趨勢。（圖／品牌提供）

▲同款不同色的Richard Mille RM11 Flyback Chronograph。（圖／品牌提供）

另外，流行趨勢的報告中指出，今年勞力士運動款依然是需求量最大的錶款，並且復古錶款與玫瑰金成為主流款式，而翡翠綠、鮭魚色、藍色等配色則會再次抓注眾人目光。

此次eBay公布的2020奢侈腕錶時尚報告相當詳細，想了解更多今年腕錶趨勢的朋友，都可到eBay官網查看完整的分析。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

eBay, 奢侈腕錶, 時尚趨勢, Rolex, Submariner, GMT-Master, Omega, Breitling, TAGHeuer, 百達翡麗, Cartier, 愛彼, 沛納海, RichardMille
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

揪四個朋友買起來組戰隊！Nike奧運套裝超帥，Air Max 97化身五環旗幟

揪四個朋友買起來組戰隊！Nike奧運套裝超帥，Air Max 97化身五環旗幟

最常「已讀不回」的3大星座！天秤不是忘了就是在糾結怎麼回

最常「已讀不回」的3大星座！天秤不是忘了就是在糾結怎麼回

睡眠專家教你快速入睡法　做好「3處保暖」原來超重要 Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風 朴敘俊新劇火熱開播！IG私服穿搭同樣展現超Man男友力 日本推「超狂環保口罩」化解搶購潮　可水洗、替換濾芯多次佩戴 韓網瘋傳12道題測你的「肥宅指數」　最高級可以在床上生活了 低溫急凍肌膚又乾癢不聽話？皮膚科名醫教保養3關鍵擺脫敏弱狀況 香奈兒「馬卡龍腰包」買大送小引熱議　Jennie也背上必成爆款！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面