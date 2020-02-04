小豬愛銀飾成癡　引進夯牌開店當老闆

▲羅志祥是Cody Sanderson鐵粉，將品牌引進開設專賣店。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

小豬（羅志祥）熱愛潮流文化，從服裝、腕錶、飾品到藝術品都有涉獵，他尤其鍾愛銀飾，從最早風行的Chrome Hearts，到近幾年木村拓哉、余文樂、BIGBANG太陽等潮男都愛戴的銀飾品牌Cody Sanderson，他都有不少收藏，愛到他決定直接引進，於台北東區開設Cody Sanderson全球首間品牌概念店。

▲余文樂（中）佩戴Cody Sanderson經典大星戒指。（圖／翻攝Cody Sanderson IG）

▲Cody Sanderson台北概念店開幕推出獨家的台北限定T恤與與墜飾。（圖／品牌提供，以下同）

出生於美國新墨西哥州的Cody Sanderson，1999創立同名銀飾品牌，注入了他從小耳濡目染的印地安文化精神與細緻工藝，比起一般硬派的銀飾，多了一些情感於其中，最有名的設計為星星圖案作品，入門款戒指約11,000元起跳。

▲限量30個的Cody Sanderson台北限定墜飾（左）25,300元，台北限定T恤黑色款6,900元。

小豬身為Cody Sanderson鐵粉，先邀請設計師與他的自創潮牌合作推出聯名款，近日更決定全面引進開設專賣店，2月8日正式開幕，祭出台北獨家限定的T恤，以及一款限量30個、有TAIPEI字樣箭頭墜飾寵台灣貴客。

▲Chrome Hearts也有一批忠實的星粉絲，昆凌是其中之一。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）