「迪士尼櫻花季」情人節浪漫登場！與奇奇蒂蒂、小鹿班比一起甜蜜野餐去

編輯／Emily

春天即將到來，先前日本迪士尼已經率先推出多款櫻花系列商品，現在台灣也要有櫻花季活動了！這次迪士尼以野餐派對為主題，選擇了奇奇蒂蒂、瑪莉貓、小鹿班比、小飛象四個可愛角色，使用粉嫩配色搭配櫻花瓣圖案，推出野餐周邊產品，還會舉辦派對活動，絕對讓少女們心動不已～

▲迪士尼櫻花季將在北中南開設期間限定店。（圖／公關照，以下同）



迪士尼櫻花季活動將在2/14情人節浪漫登場，會在台北統一時代百貨、台中廣三SOGO百貨、高雄大魯閣草衙道開設期間限定商店，推出以奇奇蒂蒂、瑪莉貓、小鹿班比、小飛象為主的櫻花商品。

▲迪士尼櫻花季商品以奇奇蒂蒂、瑪莉貓、小鹿班比、小飛象四個角色為主。

這次的迪士尼櫻花系列，都是野餐會用到的必備物品，浪漫唯美的櫻花季野餐籃有小鹿班比、小飛象、奇奇蒂蒂、瑪莉貓四款，竹籃搭配粉嫩花布超有鄉村風～

▲櫻花季野餐籃共四款，售價台幣699元。

野餐除了要帶籃子，更需要用到野餐墊，淡紫色的墊子上有奇奇蒂蒂與櫻花、草莓圖案，讓人少女心噴發～另外還推出了奇奇蒂蒂款的環保餐具和不銹鋼碗，以及萌爆的奇奇蒂蒂造型髮箍，一整組帶去野餐最適合啦！

▲櫻花季野餐墊售價台幣599元。



▲櫻花季不鏽鋼環保餐具售價台幣390元，櫻花季不鏽鋼環保餐碗售價台幣490元。

▲櫻花季限定款造型髮箍，售價台幣249元。



迪士尼櫻花季期間限定店在台北統一時代百貨開設的時間為2/14至3/31、台中廣三SOGO百貨2/28至4/19、高雄大魯閣草衙道2/17至4/5，期間會舉辦免費入場的野餐派對活動，迪士尼粉絲們可以一起參與同樂～

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