暫緩4項高風險變美行程　武漢肺炎防疫期間指甲油自己擦！

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@maccosmeticstaiwan、Pinterest

武漢肺炎疫情延燒不止，全球警戒，同時也處於流感高峰期，除了勤洗手、消毒、口罩不離身，少去公共場所與醫療院所之外，愛美的女孩們注意了，在疫情狀況尚未解除之前，要盡量減少以下幾項一對一近距離的美容服務，寧可麻煩一點通通自己來，也不要增加互相感染的風險。

＃櫃上試妝



專櫃上試妝的工具不一定在經過每個客人後都會清洗，試妝過程中容易接觸到眼、口、鼻，且也無法確定為顧客提供彩妝服務的人員之接觸史，近距離的上妝服務與手部的碰觸，都可能增加感染的風險。據悉，香港的美妝品牌櫃點幾乎已停止試妝服務，台灣民眾除非必要也少去為妙，真的需要專業服務時也別忘了事先詢問。

＃修眉毛服務

許多美妝品牌專櫃、美容院、理髮廳都有提供修眉毛的服務，修剪眉毛與到櫃上試妝相同，都必須與服務人員近距離接觸，如果有需要的話，近期建議自行在家修整。

＃做臉保養

有些女孩們會有定期給人做臉清粉刺、導入保養的習慣，雖然美容師們通常都戴著口罩，但是面對每天來來去去的客人，同樣存在被感染的危險，而身為顧客在做臉時又不可能戴著口罩，將近期的保養行程延後對雙方都比較好。

＃做指甲光療

武漢疫情爆發後，許多個人的美甲工作室也發佈了對客人的新規定，除了必須戴口罩進工作室，還要徹底清潔、消毒手部，隨行陪伴的朋友也以一人為限，不僅客人要害怕，美甲師們每天必須摸好幾雙手，更是需要注重防疫，近期想要做美甲的女孩們，就在家自己擦，省錢同時防疫。

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