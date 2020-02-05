渡邊直美FENDI時裝秀「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

▲渡邊直美（左）與美國演員托米多夫曼（Tommy Dorfman）合作出演FENDI最新微電影。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

日本人氣演員渡邊直美近日與美國演員托米多夫曼（Tommy Dorfman）合作出演FENDI最新微電影，跨越國籍的兩人，在鏡頭前卻展現超級合拍的表現，還逗趣的用Baguette包交朋友，畫面曝光引起影迷們熱議。

▲跨越國籍的兩人上演一場「撞款」巧遇意外結成好友。（圖／品牌提供）

日本演員渡邊直美出鏡FENDI形象片，體態豐滿可愛的她駕馭起品牌招牌「F」Logo裙絲毫不費力，綁起紫色雙馬尾辮，不忘擦上一抹紅唇，輕輕鬆鬆就讓人視線難以離開，主角回到身上的 Baguette 包款，有著品牌招牌 Pequin 條紋圖案，賦予獨特寬肩帶打造不分性別皆可上手的時尚感。

▲渡邊直美與托米多夫曼不約而同背上Baguette 經典包款。（圖／品牌提供）

在此次微電影中，渡邊直美與托米多夫曼原本互不相識的兩人，正是通過Baguette 「撞款」巧遇而搭上話，看著對方大喊：「This is not a bag, It’s a Baguette!」（這不是普通的一個包，而是 Baguette啊!）。逗趣經驗不光是出現在電影中，托米多夫曼也表示：「渡邊直美真的是我見過最有趣的人之一」，兩人也在時裝秀之後一同約出去遊玩，對此渡邊直美回應對於友誼的定義，「我覺得友誼就是無論對方處於何種狀態，都陪伴在他（她）身邊，無條件支持和愛一個人」。

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