寶格麗紅色獻禮寵情人　花朵珠寶、蛇包贏得芳心

▲Fiorever系列玫瑰金紅寶石與鑽石項鍊，149,000元。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

紅色，是充滿生命力與行動力的色彩，寶格麗（BVGLARI）紅色調的珠寶與包款，正是洋溢著熱情與幸福之作，作為情人節禮物最能明白表示愛意。當中全台限量25件的Fiorever八瓣花造型鑲鑽項鍊，中央鑲嵌紅寶石，彷彿戀人熾熱的紅心閃耀，掩不住甜蜜之情。

▲Divas’Dream系列珠寶扇形設計優雅迷人。

情人節寵愛另一半，時尚的珠寶與配件最能贏得芳心，寶格麗傳遞來自羅馬的熱情，設計八瓣鏤空花瓣中點綴鑽石的Fiorever項鍊，再鑲飾珍貴的紅寶石，綻放的花朵造型襯托女性的自信魅力；而靈感源自羅馬卡拉卡拉浴場馬賽克地磚圖騰的Divas’Dream系列珠寶，以扇形設計著稱，推出鑲嵌紅色玉髓的戒指、手環、項鍊與耳環，饒富女人味，討喜的紅色完美展現熾熱愛意。

▲Divas’Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽戒指（左）63,400元，Divas’Dream系列玫瑰金紅玉髓鑲鑽項鍊135,000元。

寶格麗配件系列也以甜蜜喜悅的紅色擄獲情人目光，發表正式場合或休閒時光都適合搭配的Serpenti Cabochon洋紅碧璽色小牛皮肩背包，柔軟小牛皮革搭配以幾何圖形設計的立體絎縫圖樣與蛇頭扣環，風格時髦；若另一半喜愛俏皮設計，金色流蘇裝飾的Serpenti Forever 洋紅碧璽色小牛皮水桶包，與活潑的她最合拍。

▲Serpenti Cabochon洋紅碧璽色小牛皮肩背包（左）77,300元，Serpenti Forever 洋紅碧璽色小牛皮水桶包82,000元。