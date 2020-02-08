菲董愛牌再度攜手「Girls Don't Cry」　白色系列一眼愛上，僅兩間店販售

編輯／Duke

讓菲董（Pharrell Williams）瘋狂著用的HUMAN MADE，近期終於要與Girls Don’t Cry再度聯手啦！繼去年帶來秋冬聯名系列後，最近根據官方釋出的消息，HUMAN MADE與Girls Don’t Cry將再次攜手合作，並打造一系列的白色單品，且僅有HUMAN MADE OFFLINE STORE與HUMAN MADE 1928兩間店有售。

▲近期菲董瘋狂著用HUMAN MADE的單品。（圖／翻攝自IG@pharrell）

▲HUMAN MADE與Girls Don’t Cry將再次攜手合作，並打造一系列的白色單品。（圖／翻攝自HUMAN MADE）

這回雙方共帶來帽T、衛衣、長袖T-Shirt、T-Shirt、托特包、馬克杯以及手機殼等單品。其設計多以「Dry Alls」、「Gears For Futuristic Teenagers」標語和愛心Logo為主軸，帽T、衛衣、長袖T-Shirt則會於袖子上繡有雙方的聯名Logo。

▲帽T，定價為日圓32,800元（約台幣9,000元）。（圖／翻攝自HUMAN MADE）







▲衛衣，定價為日圓24,800元（約台幣6,800元）。（圖／翻攝自HUMAN MADE）







▲長袖T-Shirt，定價為日圓13,800元（約台幣3,800元）。（圖／翻攝自HUMAN MADE）





▲T-Shirt，定價為日圓8,800元（約台幣2,400元）。（圖／翻攝自HUMAN MADE）







▲托特包，定價為日圓21,800元（約台幣6,000元）。（圖／翻攝自HUMAN MADE）





▲馬克杯，定價為日圓2,500元（約台幣690元）。（圖／翻攝自HUMAN MADE）



▲iPhone 11手機殼（左）、iPhone 11 Pro手機殼（右），定價為日圓2,500元（約台幣690元）。（圖／翻攝自HUMAN MADE）

以全白為基底，並加入大量藍色字樣的HUMAN MADE X Girls Don’t Cry聯名系列，是目前最火紅的兩個日本品牌，分別由NIGO與Verdy主理，想跟上這波潮流，快趁紅包錢還沒花完，趕緊找代購詢問吧！

發售資訊

發售日期：2／8

店點：HUMAN MADE OFFLINE STORE（153-0042東京都目黒區青葉台1丁目25-13）、HUMAN MADE 1928（604-8082京都府京都市中京區弁慶石町56）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App