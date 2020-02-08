BT21變身積木熊公仔！全員拉長、增高超萌　背後有防彈成員簽名想收全套

編輯／Emily 圖／翻攝自linefriends.jp、rakuten.co.jp

BTS防彈少年團和LINE FRIENDS一起設計推出的BT21具有超高人氣，各種聯名商品不斷推出。這次他們居然要和有名的BE@RBRICK熊型公仔合作，推出玩具熊體型的BT21！角色們全員拉長、增高後，可愛度也跟著大大提升～好想一次收藏全部。

BT21的角色有無尾熊KOYA、羊駝RJ、粉紅兔子COOKY、黃色小狗CHIMMY、愛心頭TATA、小餅乾SHOOKY、頭戴面具的MANG以及宇宙機器人VAN。

在 Instagram 查看這則貼文 BT21（@bt21_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 上午 2:02 張貼

但不管他們原本是什麼動物、什麼造型，全部都被拉長、增高，變成BE@RBRICK經典的玩具熊體型！公仔的長寬高約為40x40x75mm。

愛心頭變成熊頭、兔耳朵變成熊耳朵，一開始看有些不習慣，但越看越覺得可愛～公仔背後還會有BTS成員們的專屬簽名，紙盒包裝也印了BT21圖案，真的非常有紀念價值，超級想蒐集全套！





BT21 BE@RBRICK公仔系列除了原有的8個角色之外，還會有兩款神秘的角色，讓人好奇又期待～2月1日已經在日本LINEFRIENDS HARAJUKU販售，售價1,210日圓（約台幣336元）。

BT21不只和公仔聯名，先前也和快時尚品牌Bershka合作，推出BT21角色衣服。寬版的黑色帽T，中間印了色彩鮮豔的BT21角色圖案，讓你可以把超Q的BT21穿在身上～目前台灣的Bershka店內就有販售，售價台幣1,490元，喜歡的話不要錯過。

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在 Instagram 查看這則貼文 Bershka（@bershkacollection）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 10 日 上午 5:04 張貼

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