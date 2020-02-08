49歲鍾麗緹公開最有效的保養品　「另一半的愛能讓你維持完美狀態」

美人魚鍾麗緹絕對是很多人心目中的女神，火辣的身材搭配上冷豔的臉孔，沒有一個人能抵抗的了她的魅力！今年49歲的鍾麗緹，從她的外表妳完全不敢相信，她已經快50歲了～向來愛情至上的她曾分享：愛情絕對是她最養顏美容的保養品，另一半給的滿滿愛情，會讓一個女人去維持最好的狀態去回覆男人的愛．

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 31 日 上午 3:45 張貼

二十八歲，正值事業起飛之際，鍾麗緹突然與外籍男友結婚生女；五年後，再與台灣音樂人步入教堂。縱使愛得無畏無懼，偏偏兩度離婚收場。

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 下午 6:04 張貼

愛過痛過以後，熱情開朗的鍾麗緹可沒因此而害怕去愛，她依舊把自己維持最美的狀態，並且期待愛情，笑言自己已從「愛情幼稚園生」「升等」為「愛情大學生」，更分享經歷了這麼多，自己最喜歡現在這個成熟了和從容了的我。」

而現在的鍾麗緹帶著三個女兒和第三任老公張倫碩過著幸福的日子，雖然之前曾因為大老公12歲，而備受網友冷言冷語，但鍾麗緹就是要證明給大家看，自己的狀態好到看起來比老公還年輕！

這樣的鍾麗緹也證明了她曾說過的一句驚世明言：「只要妳保養的好，說不定妳老公正在考大學！」這句話真的是帶給所有女人莫大的勇氣和自信呀．

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 26 日 上午 5:09 張貼

鍾麗緹的外表一直都維持的非常好，就算之前曾為了懷孕變胖，但是也再短時間內恢復好身材，鍾麗緹說她50歲都可以做到，任何女人也都可以做到～以下整理鍾麗緹的減肥健身菜單，快點學起來．

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 22 日 上午 6:18 張貼

鍾麗緹分享減肥對她來說一點都不痛苦，反到覺得很有趣，因為她說她現在想減肥，是為了自己開心，而不是別人的看法或者是對她的期待，這個想法很重要，當妳是為了自己，妳會特別享受身材變好的過程．

早睡早起

鍾麗緹分享她維持外表的方式非常簡單，就是早睡早起、吃得好、鍛鍊得好，不要太強迫自己，一步一步的養成這些習慣．

間歇性斷食法

鍾麗緹曾靠「間歇性斷食法」成功甩肉10公斤，她將3餐都集中在1天的8小時內食用完畢，其餘時間都保持禁食。

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 1 日 下午 10:08 張貼

雖然6小時當中可以自由選擇食物，但鍾麗緹分享：「也不能過量攝取熱量，建議進食營養豐富的食物，像是穀物類、蔬菜，含豐富蛋白質的瘦肉、雞蛋，以及含健康油脂的橄欖油、椰子油、酪梨．」

而6小時當中應該少量多餐，以免血糖控制不穩定，同時少量多餐也能減低飢餓感，不要在這6小時中瘋狂大吃，否則也是沒用的．

喝健康的油

鍾麗緹跟很多女星一樣，都會靠「喝油」來代謝身體不好的廢物，另外也會每天吃燕窩，來hold住肌膚的白潤澎度，這樣就會看起來有少女感．

鍾麗緹分享她曾和老公去國外小島度假實，來一個喝油排毒之旅，只要妳喝健康的油，就能將身體裡的廢物排出，妳會感覺到整個身體是很輕盈舒服的．

但「喝油」的排毒療程只適合短時間內進行，長期還是要搭配蔬果和健康的食物，才有足夠的營養喔！

鍾麗緹的每天日常

鍾麗緹說自己每天都過著非常自制的生活，早餐固定吃各種水果＋無糖食物，接著去健身房鍛鍊；晚餐則是水煮青菜和紫薯，睡前會再繼續做一點簡易的有氧瘦身運動！

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PDT 2014 年 5月 月 10 日 下午 11:29 張貼

超健康飲食習慣

鍾麗緹平常會避免進食太濃烈或辛辣的食物，避免刺激腸胃，而三餐均以清淡為主，也會經常吃水果，堅持少油少糖少鹽的餐單。

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 27 日 上午 4:58 張貼

自製蔬果汁

她也會自製富含營養的蔬菜汁，有助腸道蠕道，更有排氧化功效，而且喝一杯就超飽，可以直接代替一餐呀！

多喝水

也是一個保持健康的重要因素，她習慣每天喝8 杯水以上，有助身體排毒和提升新陳代謝。除了水以外，她也會喝果汁和滋補的湯水。

一個月一次欺騙日

鍾麗緹分享想要維持身材，飲食上真的要非常的節制，油炸的、辛辣的、重鹹的和甜食都要忌口，但其實偶爾也會非常想吃垃圾食物滿足口慾，因此鍾麗緹會安排一個月有一天欺騙日，可以吃自己想吃的食物．

而欺騙日也能刺激平穩的身體代謝，使身體超速運作，也可以幫助突破減肥停滯期，還能讓心情好，何樂而不為呀～

每天堅持運動

鍾麗緹分享想要維持身材，妳就是得養成每天運動的習慣，再累再忙都要活動一下身體，燃燒身體的脂肪！而以下是鍾麗緹的運動清單～

睡前瑜伽燃脂法

被稱為最懶的高效燃脂運動，8分鐘睡前瑜伽比跑步機上慢跑1小時燃脂效果更好！國外權威Journal of Obesity研究報告指出，HIIT不僅可以有效減少腹部、軀幹脂肪和內臟脂肪，同時可以有效提升去脂體重和有氧活動能力，也在科學上被證實有效。

跳舞

鍾麗緹非常喜歡跳舞，她曾說跳舞減肥絕對是最快樂的事，像是她曾經就很著迷跳肚皮舞、拉丁舞...等，運用這些強而有力的舞蹈動作，讓全身的脂肪快速得到燃燒，也能讓身材曲線更漂亮．

慢跑

利用慢跑來減肥，也是鍾麗緹所推崇的健康減肥方式之一，尤其她特別喜歡戶外慢跑，慢跑時同時看看風景，呼吸一下新鮮的空氣，心情上會更輕鬆，也能加速消耗脂肪．

在 Instagram 查看這則貼文 钟丽缇Christy（@christychung919）分享的貼文 於 PDT 2014 年 7月 月 29 日 上午 8:52 張貼

搖呼拉圈

千萬不要認為搖呼拉圈是一個很過時的減肥方式，如果妳特別想瘦小腹和腰部的贅肉，就可以利用呼啦圈來幫忙！而鍾麗緹分享搖呼拉圈同時也能加速腸道的蠕動速度，解決妳便秘的問題！

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@CHRISTYCHUNG919

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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