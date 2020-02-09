紅豆餅放大10倍！巨型抱枕打開夾著餡料　趴在上面小心別流口水

編輯／Emily 圖／翻攝自gozasoro.co.jp、twitter@gekko_vanvan

紅豆餅是很多人愛吃的點心，在日本最近居然出現一款超巨大的紅豆餅抱枕，根本是把真實的紅豆餅放大10倍！造型逼真的餅皮中間夾了紅豆餡料，打開居然還有一條紅豆的毯子，看了都快要流口水～不管是大人、小孩或家中寵物，趴在軟軟的巨型紅豆餅上實在有夠療癒。

在台灣我們把這點心稱為紅豆餅或車輪餅，在日本則被叫做「御座候」。而這款紅豆餅抱枕，正是日本販賣御座侯的商店Gozasoro為了慶祝70周年，所推出的紀念商品。

紅豆餅抱枕非常巨大，圓形直徑長達70公分！外層做成逼真的紅豆餅餅皮，連氣孔這種小細節都完美呈現，拉開中間拉鍊，裡面是滿滿紅豆餡料圖案，還附贈了紅豆餡圖案的毯子，是不是很像流出來的餡料呢～看了肚子也開始餓了。

這款抱枕實在讓人好想購入，可惜它並沒有在販售，必須參加活動中獎才能取得。不過有網友分享了收到實品的照片，家中毛小孩趴在巨型紅豆餅裡的模樣實在萌到不行～

日本經常推出許多奇特造型的抱枕，除了紅豆餅款式，雜貨品牌Felissimo就有一款超可愛的毒菇枕頭。毒菇是鮮豔的紅色，上面有許多白色點點，另一面則有許多皺摺，做成肥肥厚厚的模樣非常可愛，枕頭摸起來也很柔軟，躺在上面可以與可愛毒菇一起進入夢鄉～

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▲毒菇造型枕頭售價4,620日圓（約台幣1,283元）。（圖／翻攝自felissimo.co.jp）



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