雪肌粹推出「哆啦A夢」限定版包裝！旅行組還送超可愛束口袋

▲去日本必買的雪肌粹與哆啦A夢合作推出限定版特別包裝。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝日本雪肌粹官網

哆啦A夢粉絲們快尖叫！在2019年正式登台前，許多人去日本必買的伴手禮首選「雪肌粹」，竟跟哆啦A夢聯手合作推出超可愛的限定包裝，除了經典人氣商品換上各種哆啦A夢插畫新衣，還有送束口袋的限定旅行組等共4款聯名商品，日前開始已於全日本7-11超商販售，讓人好想立刻衝到日本買一波啊！

由知名美妝集團KOSE高絲與日本7-11超商合作打造的「雪肌粹」，與雪肌精一樣添加了薏仁萃取液等和漢植物精華，也延續了經典的藍白色簡約包裝，超親民好入手的價錢更是大受歡迎的原因之一，被稱為「平價版」雪肌精。在去年初正式引進台灣之前，是許多人去日本必掃貨的美妝品。

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▲雪肌粹 哆啦A夢限定版化妝水，60ml，920日圓。

▲雪肌粹 哆啦A夢限定版美白乳液，60ml，980日圓。

▲雪肌粹 哆啦A夢限定版淨白洗面乳，120g，600日圓。



今年適逢哆啦A夢歡慶50週年，雪肌粹特別與其合作推出4款限定版包裝商品，包含人氣商品化妝水、美白乳液、卸妝凝露和旅行組。哆啦A夢以水彩畫風躍上經典的藍白色包裝，有戴著竹蜻蜓飛翔、吹泡泡的，也有哆啦A夢圓潤的傻萌背影等圖樣，超Q包裝讓人好想全收藏。



▲雪肌粹 哆啦A夢限定版束口袋旅行組，1,200日圓。



含有4款人氣經典商品的旅行組中包含了卸粧凝露（18g）、淨白洗面乳（20g）、化妝水（24ml）、美白乳液（28ml），還附送一個哆啦A夢束口袋，帶出門旅行方便又可愛。

哆啦A夢限定版全系列已於1月底在日本全國7-11超商開賣，近日有去日本的人千萬別錯過了！

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