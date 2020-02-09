2020春夏高訂看「婚紗」趨勢　CHANEL開衩裙優雅、GIVENCHY巨型花瓣帽飄仙氣

編／Linda 圖／達志影像、路透社

2020高級訂製時裝週前不久圓滿落幕，從Givenchy夏季花園、Valentino高訂之夢、Chanel黑白分明宗教色彩到Jean Paul Gaultier幽默感人的畢業作，看到的是精湛工藝的最高展現及創造力的無限延伸，過程讓人感到驚艷。而這次的時裝週出現許多以白色基調打造的高級訂製婚紗禮服，《ET Fashion》幫你整理出各品牌婚紗特輯，俐落霸氣到優雅風情的造型樣樣都有，趕緊來看看！

Chanel

以壓軸之姿出現的Chanel小婚紗是這次Chanel高訂的亮點，簡約摩登的開衩短裙、小飛俠圓領飾以縐綢喬其紗打造的花朵刺繡頭紗，成為中性又優雅的新時代新娘。

Valentino

一字特殊剪裁搭黑白兩色拼接禮服，俐落知性帶霸氣個性，似在宣告全場「我是不好招惹的新娘」。

Dior

搖曳輕飄的垂墜希臘女神禮服薄如蟬翼，仙氣滿點，禮服的背後以一條編織辮子點綴成巧思，美得讓人看得目不轉睛，超適合喜歡優雅風格婚紗的女孩。

Givenchy

以1950年代的雕刻女帽為靈感打造的巨型花瓣透紗帽成為全場焦點，超模Kaia Gerber身穿平口蕾絲禮服，浪漫到不行。

Giambattista Valli

以高訂為名的羅馬設計師Giambattista Valli運用品牌標誌性的繁複皺褶、蕾絲和浮誇羽毛頭飾，簡單配色和波浪型的華美禮服令人目不暇及。

Jean Paul Gaultier

想要不一樣的婚紗禮服？那就選擇褲裝！時尚頑童Jean Paul Gaultier的告別秀帶來了超玩味水手元素，水手帽、水手條紋褲都成為高訂禮服的配件，增添霸氣自信的風格。

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