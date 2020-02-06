Air Jordan 1 '85全球只有2萬3千雙　超帥湘北配色，老鞋迷快筆記開賣日期

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首款Air Jordan 1在1985年推出，歷經35個年頭後，依然是當今最火紅的球鞋。這回Jordan Brand為了慶祝Air Jordan 1推出35周年，將以原版為設計靈感，搭配經典色調推出Air Jordan 1 '85，並且「全球限量23,000雙」。

▲全球限量23,000雙的Air Jordan 1 '85。（圖／翻攝自Nike官網）

早前就透過各大爆料帳號曝光的Air Jordan 1 '85，目前已經在網路上累積大量討論度，因為該鞋款不論是材質或是細節都與原版的Air Jordan 1相似，如今得到官方證實後，可以確定Air Jordan 1 '85將回歸原本設計，不過，由於該鞋款採限量發售且全球限量23,000雙，所以要得到這雙鞋，可說是相當困難。

▲不論是材質或是細節，Air Jordan 1 '85都與原版的Air Jordan 1相似。（圖／翻攝自Nike官網）

回歸原版設計的Air Jordan 1 '85，整體採用重新設計的色塊，搭配經典紅、黑配色呈現。其中，這次的復刻為特殊包裝，每款均會附上抽繩防塵袋、獨立編號以及原版設計吊牌，想必老鞋迷看到以後，一定會非常高興。





▲整體採用重新設計的色塊，搭配經典紅、黑配色呈現。（圖／翻攝自Nike官網）







▲Air Jordan 1 '85採特殊包裝，每款均會附上抽繩防塵袋、獨立編號以及原版設計吊牌。（圖／翻攝自Nike官網、Sneakernews）

Air Jordan 1 '85預計將於2／8早上10點在Nike官網發售，定價為台幣6,700元，倘若想成為23,000雙中的幸運兒，當天早上一定要記得起床搶鞋喔！

此外，饒舌歌手Travis Scott近年與Nike合作密切，除了Travis Scott X Nike SB Dunk Low確定將在2月發售以外，近日IG爆料帳號@hyped.infos也指出，雙方今年還會有更多的聯名登場，其中包括Air Jordan 5與Air Jordan 6等經典鞋款。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyped Infos（@hyped.infos）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 31 日 下午 2:14 張貼

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