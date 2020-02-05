日韓瘋搶！AVEDA推「小紅油安瓶」，超強用法CP值破表

▲美麗的秀髮是女生的第二生命。（圖／品牌提供，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據市場研究，頭髮的光澤和豐盈感是使外表更年輕的關鍵。繼明星級的蘊活菁華系列之後，AVEDA再推「蘊活光萃系列」，訴求讓讓黯淡無光的髮絲充分飽水且瞬效保鮮，日韓一上市就賣到缺貨，尤其全能精露多用法更引爆討論熱潮。

▲蘊活光萃Omega 5高效精華，擁有優秀的抗熱效果。

想要讓髮絲維持宛若新生的飽滿光采，關鍵就在維持角質層的油水平衡。蘊活光萃系列萃取出珍貴紅石榴籽油，完整保留Omega 5不飽和脂肪酸，讓髮絲重現年輕光澤，並抵禦高溫吹整、紫外線、拉扯摩擦等慢性傷害。





▲AVEDA 蘊活光萃Omega 5全能精露，30ml，1,980元。

24小時光澤急救安瓶，推薦4用法

100%花植萃取的「蘊活光萃Omega 5全能精露」，蘊含來自紅石榴籽油、椰子油、酪梨油、向日葵籽油、摩洛哥堅果油的高濃縮植物營養，油質柔滑細緻，可快速被髮絲吸收。

用法1：直接使用或搭配蘊活光萃 Omega 5高效精華。塗抹於髮絲中段至髮尾，髮絲光萃保鮮。

用法2： 於復原配方強效護髮乳中滴入1~2滴全能精露。修護受損毛麟片，同時為髮絲補水保鮮。一次功夫，讓秀髮展現健康光澤。

用法3： 洗髮前，先將全能精露充分塗抹於髮絲，再接後續洗髮程序。保護髮絲不受洗髮摩擦傷害，養護髮絲事半功倍。

用法4： 睡前使用全能精露塗抹於髮絲中段至尾段，可避免夜間摩擦造成髮絲老化。夜間密集滋養8小時，一早醒來秀髮容光煥發。

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