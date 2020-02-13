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讓男生有感的3個儀容小細節　好印象別毀在「小事」上

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▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲男女注意細節大不同，3個儀容地雷別踩。（圖／取自pixabay，以下同）

編輯／借借

花上大把時間弄好妝髮去約會，但弄快1個鐘頭的髮型對方卻沒發現，也沒提及妳為約會新買的洋裝，其實男女觀察細節大不同，這3處是讓男生最有感的儀容細節，若忽略了，就算妝髮用得再美都沒用。

濃妝與過多的香水

有時為了求好心切，許多女性「下手太重」，反而適得其反，不是臉畫的太白就是太濃郁，現在最流行的是自然裸妝，即便透出一些臉部缺點，說不定會為妳帶來加分效果，讓對方覺得你很可愛呢！而過多的香水其實也會扣分，就如同美食吃到撐也會不好吃一樣，再好聞的香水也會因過濃讓人生厭。

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲香水要注意分量，不是亂噴就好。

未處理的體毛

雖說現在崇尚自然，但許多男性對於女性的體毛可是很敏感的，尤其近期高溫未歇，許多女性穿著無袖或短褲，腳毛與腋下如果有體毛，就像芒刺在背一般讓男性很難受，如果處理得宜或許對方不會在意，但若有體毛的話，可會變成目光焦點喔！

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲穿著清涼要注意體毛的處理。

袋子或包包未整理

許多人把自己外在打理好，卻忽略了攜帶的包包，如果在男生面前翻找東西，甚至把包包所有東西都倒出來一件件找，會讓人覺得妳做事情沒有條理，很容易聯想到妳混亂的房間呢！所以把包包的商品分門別類再優雅的取出，會讓整體形象在無意間大加分。

▲▼女性,兩性,男女。（圖／取自pixabay）

▲包包整理有序，可讓對方看出你的性格。

關鍵字：

儀容, 細節, 男性, 兩性, 女性, 外在
fashion.net

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