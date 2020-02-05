提高基礎代謝率，瘦身就成功一半！做好7件事養成不易胖體質

▲基礎代謝率約高，消耗的熱量的越多，也較不易變胖。（圖／翻攝IG@94_j.a、@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

想瘦身或是很在意身材維持的人一定都知道，基礎代謝率的重要，基礎代謝佔了人體一整天消耗總能的60%～70%之多，一個人的基礎代謝越高，不僅有助於減肥，更不易變胖。隨著年紀增長、生活習慣或不當減肥等會造成基礎代謝率下降，想提高或恢復受損的基礎代謝養成易瘦體質，就靠下面7件事。

1.攝取足夠的蛋白質



人體缺乏蛋白質會影響肝臟的正常代謝功能，若能量和營養素代謝受阻，就會造成基礎代謝，且蛋白質是維持肌肉避免流失的重要關鍵，而肌肉量下降也會導致基礎代謝率下降，因此想維持或提高代謝率，先吃夠蛋白質。

▲就算減肥也別不吃主食，每日最好吃足180g。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）



2.主食一定要吃



很多人視飯麵等主食為維持身材的毒蛇猛獸，唯恐避之不及，但主食含有的碳水化合物釋放訊號讓大腦維持高基礎代謝水平，每天最好可吃足180公克。

3.攝取優質脂肪



人體缺乏必需脂肪酸會使身體為保護脂肪不受分解，而選擇優先分解肌肉，肌肉流失會導致基礎代謝率降低。每日攝取的脂肪最好不少於50公克，且選擇魚類、堅果、酪梨、橄欖油等含有優質脂肪來源，並盡量避免含有反式脂肪的食物。

▲偶爾攝取胡椒、辣椒等辛辣食物可幫助促進代謝。（圖／翻攝IG@kay_kyongson）



4.適當攝取些辛辣食物



有些人很努力也瘦不太下來，很可能就是因甲狀腺素分泌不足的關係，因充足的甲狀腺素也是提高基礎代謝的必要條件之一，像是胡椒、辣椒等辛辣食物能刺激甲狀腺素分泌，可適當吃些辛辣口味，幫助促進代謝。

5.培養運動習慣



不管是重量訓練或是有氧運動，選擇自己能長期維持下去的運動，養成運動習慣，幫助促進身體循環代謝，也能維持身體健康機能，最好可重訓和有氧運動穿插進行，可減脂又增肌，效果更好。

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▲充足的水分能幫助身體各項代謝功能正常運行。（圖／翻攝IG@chuu_official）



6.每日至少飲水1500cc



水分對於人體健康、運作有非常大的必須和益處，充足的水分能幫助身體各項代謝功能正常運行，促進代謝，所以要確保每天的飲水量至少達1500cc～2000cc以上。

7.良好的生活作息



盡量養成規律作息，不要熬夜，尤其是晚上11點～凌晨3點這時段最好是已進入睡眠狀態，三餐飲食也要盡可能定時，勿暴飲暴食。

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