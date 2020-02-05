泰奶色餅乾鞋好燒心！韓妞瘋曬照、男友穿全黑帥炸

▲EXCELSIOR餅乾鞋於今（5日）正式發佈 2020四大春夏系列。（圖／品牌提供，以下同）



記者王則絲／台北報導

EXCELSIOR餅乾鞋因獨特的輪胎紋鞋底造型酷似餅乾，而得「餅乾鞋」的暱稱，帆布鞋造型相當百搭，韓星也都爭相入手，從2017年開始從南韓延燒到台灣，如今仍然佔據IG版面，EXCELSIOR的2020春夏四大系列，推出了多項新色選擇，其中「泰奶色」更已在韓妞圈掀起風潮。

在 Instagram 查看這則貼文 황선영（@nyeong.e）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 30 日 上午 1:13 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 나는 수연이（@suyeon_we）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 31 日 上午 1:27 張貼

本季全新系列WORKWEAR展現復古工裝風格，共推出四款甜點配色：奶油太妃、抹茶巧克、泰奶色、經典黑，時下年輕男女與穿搭部落客都十分樂於嘗試「工裝」風格，EXCELSIOR便將懷舊復古色系融入，其中這雙「泰奶色」最是受到韓妞們的喜愛，在IG上已洗版一片，「經典黑」則成為歐爸們的首選，簡約素面的外型十分帥氣，非常適合情侶們各挑一色，當作情侶單品。

在 Instagram 查看這則貼文 mo_reum（@_mo_reum__）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 2 日 下午 1:15 張貼

▲BOLT+ WORKWEAR（奶油太妃、抹茶巧克、泰奶色、經典黑），NT＄2,980。



本季Jute系列鞋面採用黃麻與帆布的混合面料，十分適合即將到來的春夏季節，天然纖維紋路低調有質感，配色方面同樣走復古路線，共推出仙人掌、堅果灰、鉛筆灰三種顏色。

▲Bolt Jute（仙人掌、堅果灰、鉛筆灰），NT＄3,380。

去年甫一上市即被秒殺的PRIME系列，這次鞋面有別於去年的多彩鞋面，直接採用簡單懷舊的象牙白，運用斜紋帆布面料的低調惻隱，主要將豐富的色彩注入鞋底，推出了甜而不膩的「牛奶糖」與深沈神秘的墨綠色「魔法石」兩款配色，飽和色調讓人看一眼就愛上。

▲Bolt Prime（牛奶糖、魔法石），NT＄3,380。

CRUISER滑板鞋系列，將街頭潮流文化符號與流行色碰撞，首波亮相馬上擁有超高關注度，鞋頭以不對稱大面積橡膠設計，大膽且創新，這樣的設計從未在其他鞋款中看過，搭配細圓鞋帶金屬圓頭尾，一個腳步就能成為極具文化內涵的街頭潮人。本季推出的全新兩色，是用2020大勢PANTONE色系來打造，復古懷舊的飽合色調「落日黃」與寧靜優雅「北歐藍」兩色，即可帶著復古色彩走入街頭時尚。

▲BOLT Cruiser（北歐藍、落日黃），NT＄2,880。



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