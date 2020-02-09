請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@shioritakesue、@thanks_kim

許多女孩們在感情中是感性動物，對男友滿滿的愛意常表現在佔有與控制欲上，想要天天黏在一起，容易吃醋、發脾氣，但是某些女孩們在談戀愛時卻是保持一貫的「佛系」，不吃醋、不易動怒，對很多事情都毫不在意，「沒關係」、「都可以」是她們的口頭禪，可說是難得一見的稀有動物。

＃不習慣主動

「佛系女友」在感情中不習慣主動，也不太會撒嬌，講不出甜言蜜語，更不會逼迫對方說。

＃幾乎不生氣

許多情侶分手的原因都是從小事互不退讓釀成，而佛系女友打從一開始就對小事情毫不在意，絕不會隨便生氣，更絕不會大吵大鬧，就算真的惹到她了，也只會唸一頓，表達完她的想法後便選擇原諒，因為她認為許多事情生氣也於事無補，不需要浪費時間。

＃不吃醋

佛系女友認為，限制男友和其他女性的相處實在是太無聊，且自己也不太會因為有男友而侷限交友圈，雙方的朋友是男生女生，只要彼此是真心對待基本上根本不成問題，「會跑的男人就是會跑。」一味的吃醋只會讓自己更看不清。

＃很容易滿足

雖然覺得任何小事都不值得生氣，但是卻可以因為任何小事感到滿足，佛系女友從不會要求男友一定要接送、一定要特別準備驚喜，只要一點點的小事，偶爾在她下班時出現在公司門口、偶爾買點好吃的就能讓她很開心，而且是心懷感激的。

＃不過紀念日、節日也沒關係

許多愛得轟轟烈烈的小情侶們任何可以慶祝的節日都不會放過，除了聖誕節、情人節等盛大節日，交往幾百天、幾個月都要慶祝，佛系女友則是完全無所謂，有沒有過到都沒關係，兩個人在家平平淡淡的度過一天也很好，省錢又不費心思，舒舒服服的最重要。

綜觀以上「佛系女友」的特點，或許有些人會覺得這是因為「不夠愛對方」才會有這些想法，但其實所有女孩都一樣，面對愛人絕對是灌注滿滿的愛，只不過方式不同，追求的方向也不同。

在 Instagram 查看這則貼文 커플시밀러룩 오브솔 경란（@lani_nyolani）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 22 日 上午 2:07 張貼

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