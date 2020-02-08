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別再花錢買廢物！幫你改掉「衝動購物」壞習慣的5個小技巧　

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▲5個小技巧改掉「衝動消費」壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

網路發達的現在，買東西也變得越來越簡單便利，不用出門，滑個手機、逛逛網站都能買到想要的各種商品，但隨之而來的是「衝動購物」變得稀鬆平常，許多人常常收到訂購商品才想起自己買了東西，或是整理家裡時發現自己買了一堆跟本用不到的多餘東西，你的錢就在這不知不覺的購物裡散個精光，每到月底就開始「吃土」。想要改掉這種衝動、過度消費的壞習慣？快把下面5個小技巧學起來，幫你把錢省下來。

▲5個小技巧改掉「衝動消費」壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.減少數量，提高質量

生活中擁有的物品，真正有價值的只佔了20%，剩下的80%大多是多餘的。其實我們真的需要的東西並不用太多，挑選質量高的物品，能重複使用的機會、時間也較多，比起低質量而需要一直淘汰換新的物品來說能節省更多金錢。

2.很貴及很便宜的物品都要小心

如果你有一個非常想買的物品時，可先在心裡做個小測試，一個是花錢買下這件商品，另一個是給你跟此商品同等價錢的錢，你會選擇哪個？如果你最後選擇了錢，那就表示這個東西並不是「必買」之物。尤其是特別昂貴或是特別便宜的東西，更要警惕，很可能你並非真的想買這個東西，只是貪小便宜心態或購物帶來的「心裡補償」在作祟。

▲5個小技巧改掉「衝動消費」壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.用完再買，別囤貨

不論是家用產品或是服裝飾品配件，買東西時把握「不囤積」的原則，快用完再買較好。除了許多物品有保質期，我們的喜好也是，會隨著時間變化，放著放著就很容易過期，日常物品用到快空瓶再買新的，服裝流行變化快速，超過一年沒用的就可以整理出來轉送或丟掉。

4.每週抽時間打掃家裡

很多人應該都有此經驗，每次年前大掃除時總會整理出許多買了根本沒用過、甚至是多餘用不到的東西，整理家裡正好可順便審視自己平時購買習慣的優劣。當你丟掉多餘沒用到的東西丟個幾次後，不僅能家裡變得整潔乾淨，也能慢慢養成斷捨離的習慣，不再買多餘的東西。

▲5個小技巧改掉「衝動消費」壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.減少衝動購物

網路發達的現在，購物也變得更便利，滑個手機、逛逛網站都能買東西，衝動購物變得稀鬆平常，甚至買到忘了自己到底買了哪些東西。如果看到想買的東西，網購時別直接下單，先收藏；逛街時先回家考慮個兩三天，就可幫助減少不少衝動購物的發生。

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關鍵字：

購物, shopping, 衝動購物, 過度消費, 壞習慣, 理財, 觀念, 小技巧
fashion.net

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