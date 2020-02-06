買不到口罩別慌！5個好習慣幫助增強免疫力

▲擁有充足優質睡眠，比較不容易生病。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

武漢肺炎搞得人心惶惶，這個季節也正是流感好發期，除了配戴口罩外，更該做的是提升自己的防禦力，像是勤洗手、少去人多空氣不流通的地方，甚至多運動都對強健身體有助益，以下5個生活好習慣從現在做起，幫助增強免疫力。



攝取優質蛋白質

健康瘦身必須攝取優良蛋白質，想增進免疫力那更不用說，優質的動物蛋白質包括魚類、雞肉和雞蛋，植物性蛋白質則包括豆製品、堅果等，均勻攝取兩者對於強健身體很有幫助。

保持腸道健康

人是否健康，取決於腸道。優格能幫助刺激腸胃蠕動，幫助排便順暢，抑制腸內壞菌滋生，進而減少罹病機會，養好身體，就不怕武漢肺炎或流感來作亂。

多五榖雜糧

少吃精緻米，建議以未經精製的燕麥、大麥、糙米、小麥等穀物取代，幫助抗菌和預防氧化，更是維持細胞黏膜健康及製造抗體的必要元素。

攝取充足維他命D

根據《大英醫學期刊》指出了，維他命D對於增進免疫系統有不錯的效果，免疫系統會使用維他命D合成殺菌。除了曬太陽之外，多攝取深綠色、紅黃色蔬果等食物，皆可補充維他命D。

每晚深層睡眠

睡眠不足會降低免疫系統的反應能力，這也就是為什麼睡不好容易生病。所以擁有高品質睡眠的人，免疫力也會相對提高，與其排隊買口罩，倒不如睡個好覺還比較重要。

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