美容液瘋傳！不只除痘、盤點茶樹精油「抗菌」等7大妙用

▲茶樹精油功能多，小小一瓶CP值超高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

武漢肺炎讓大家對抗菌越來越重視，乾洗手、酒精棉片就像口罩一樣難求，先別急著排隊買，你知道嗎？茶樹精油抗菌力也超強，只要一滴就能做到淨化、平衡、修護、舒緩、鎮定、制菌和抑味等7大效用，是居家和外出的秘密武器。

如此萬用而廣受歡迎的茶樹精油，是從澳洲茶樹萃取而來，這種黑色樹幹、白色枝條的植物，被當地原住民稱為「醫療之樹」，甚至二戰期間還被廣泛作為士兵治療傷口發炎用的天然藥方。

▲長時間戴口罩，容易致痘。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

憑著神奇抗痘功效還有萬用的特性，讓茶樹精油不僅在精油界坐穩人氣冠軍寶座，在美容界也是許多名媛女星人手一瓶愛用好物。

痘痘肌都知道茶樹精油厲害，在青春痘剛冒出的初期，只要輕輕一抹就能退紅不留痕，除此之外它更因為優異的抑菌效果而被廣泛運用，從修護傷口避免復發；到改善肌膚狀況等，甚至透過茶樹精油蒸氣能緩解鼻塞不適。

時至今日，茶樹精油更被發現更多實用功能，像是肌膚被蚊蟲叮咬，能幫助舒緩鎮靜，頭皮出油可以幫助淨化頭皮，情緒緊繃能幫助提振精神，連環境清潔都能幫助淨味抑菌。

▲NARUKO 茶樹精油，5ml，459元。

▲THE BODY SHOP 天然茶樹淨膚洗手乳，275ml，520元。

▲Neal’s Yard Remedies 薰衣草茶樹香氛皂，100g，360元。

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