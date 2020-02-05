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營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」　外食族也能輕鬆做到

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▲營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供） 

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

過完歡樂的年假，開工好幾天了，你的「過年肥」是否還在身上撒野？想儘快瘦回窈窕勻稱身材，晨光健康營養專科院長趙函穎營養師提醒，吃對食物比少吃更重要，想擁有美型絕對不能餓肚子，否則小心會造成反效果！

趙營養師也特別公開私藏的超fit食譜，以4天超商輕食組合和3天健康自煮餐，搭配高纖無糖或低糖豆漿，掌握年後瘦身關鍵7天，不僅不用挨餓節食，還能吃得健康營養又飽足。

▲營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供）

DAY 1（超商輕食組合）

以受到外食族歡迎的超商高纖早餐開啟滿滿元氣。建議搭配組合：超商地瓜、茶葉蛋、無加糖高纖豆漿。

DAY 2（超商輕食組合）

健康的午茶時光，吃飽吃巧又能減少負擔。建議搭配組合：超商洋芋沙拉佐生菜、無加糖黑豆漿。

▲營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供）

DAY 3（超商輕食組合）

營養滿滿又輕盈的無負擔晚餐。建議搭配組合：鹽麴雞腿溫沙拉、無加糖高纖豆漿。

DAY 4（超商輕食組合）

運動後超適合的蛋白質多多餐。建議搭配組合：超商雞胸肉、低糖高纖豆漿。

►偷偷分享少女秘密！

▲營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供）

DAY 5（健康自煮餐）

手作夢幻感十足的繽紛果昔，不僅高纖，還有高顏值。

準備香蕉半根、奇異果1顆、紅色火龍果1/4顆、無糖高纖豆漿450cc，先將三種水果分別與150cc的無糖高纖豆漿打成汁，再將三種口味的水果豆漿，分層倒入玻璃杯中，攪拌或分層飲用皆可。

▲營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供）

DAY 6（健康自煮餐）

歐美超流行的視覺系網美早餐，超簡單0技巧，料理新手也辦得到。

準備奇異果一顆、香蕉半根、藍莓數顆、草莓數顆、燕麥或健康無調味穀片半碗、無加糖黑豆漿250cc，將奇異果、香蕉與草莓分別切成丁後放入已裝好燕麥或健康無調味穀片的碗中，後續再加上藍莓數顆後，倒入半瓶統一陽光無加糖黑豆漿就完成。

▲營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」。（圖／品牌提供）

DAY 7（健康自煮餐）

瘦身食譜最終日，就用高纖蔬菜百菇鍋給自己一頓暖心犒賞。

準備鮮香菇2朵、鴻禧菇適量、玉米筍適量、高麗菜 1/4 顆、黑木耳4朵、蛤蜊數顆、昆布1條、無加糖高纖豆漿600cc，先將昆布與蛤蜊放至400cc水中煮滾成海鮮高湯，並加入高纖豆漿做為火鍋湯底，最後將蔬菜與菇類火鍋料放進鍋內煮滾即可食用。

▲3天健康自煮餐，自己動手做其實很簡單。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 過年, 年假, 年後瘦身, 過年肥, 食譜, 營養師, 超商, 輕食, 豆漿
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