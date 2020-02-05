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G-SHOCK聯名迷你積木超欠買　隨錶贈根本驚喜包

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▲▼ G-SHOCK X nanoblock® 。（圖／公關照）

▲GM-5600-1腕錶附贈G-SHOCK x nanoblock合作推出聯名迷你積木與G字腕錶陳列架，6000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK粉絲注意，又有敗家的好理由了！品牌與生產世界最小積木的日本玩具品牌nanoblock®合作，推出曲棍球、滑雪、衝浪與單車極限運動BMX造型的4款積木，凡購買GM-5600系列錶款即可獲得隨機贈送的一款聯名積木，並附贈G字樣積木與手錶陳列架，變身驚喜包。

▲▼ G-SHOCK X nanoblock® 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK X nanoblock® 。（圖／公關照）

▲聯名積木採隨機出貨方式贈送，款式有曲棍球 （左）與衝浪。

首度攜手nanoblock®推出聯名積木，4款設計取自G-SHOCK品牌文化裡重要的運動元素，包括1974年以曲棍球來測試G-SHOCK的耐用度，讓腕錶一戰成名，另外3款滑雪、衝浪與BMX則是現代極限運動中熱門項目，nanoblock®迷你積木巧妙展現運動的躍動感，相當傳神。

▲▼ G-SHOCK X nanoblock® 。（圖／公關照）▲▼ G-SHOCK X nanoblock® 。（圖／公關照）

▲聯名積木款式包括BMX（左）與滑雪。

4組聯名積木只送不賣，凡購買G-SHOCK金屬錶殼的經典方形GM-5600系列錶款，即採隨機出貨贈送，予錶迷無限驚喜。nanoblock®經常跨界玩創意，曾與日本指標性潮牌A Bathing Ape（簡稱BAPE）推出聯名T恤，讓迷你積木成功當時尚主角。

▲▼ G-SHOCK X nanoblock® 。（圖／公關照）

▲日本潮牌BAPE曾與nanoblock®推出聯名T恤。（圖／翻攝bape_japan IG）
 

關鍵字：

G-SHOCK, 迷你積木, nanoblock®
fashion.net

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