又一巨星賣美妝！IG女王賽琳娜將推出個人品牌　只在這獨家販售

▲賽琳娜・戈梅茲宣布個人美妝品牌「Rare Beauty」即將上線。(圖/翻攝自IG@selenagomez)



記者王則絲/台北報導

身為Instagram全球粉絲人數巨頭的賽琳娜・戈梅茲(Selena Gomez),於美國時間4日正式宣佈個人美妝品牌「Rare Beauty」即將在今年夏天跟大家見面,並在美國、加拿大Sephora實體與網路平台上獨家販售!賽琳娜近期不但釋出新專輯、多部影視作品,現在又將推出美妝品牌,讓粉絲們都相當期待。

灌注滿滿賽琳娜個人理念的美妝品牌「Rare Beauty」推出消息一釋出,引來大量網友的留言:「OMG等不及了!」、「準備花光我的錢。」在首波釋出的宣傳影片中,可以看見賽琳娜在籌備產品的過程,並透過旁白說出「Rare Beauty」所欲傳達的理念。

「Selena Gomez believes everyone is unique and rare. But today, too many people feel trapped by unrealistic expectations that are impossible to achieve. Rare Beauty is about accepting who you are – and finding the beauty in your imperfections.」

「賽琳娜相信每個人都是獨特且珍貴的,但現今社會有許多人為追求不切實際的目標而困在桎梏中。Rare Beauty想要表達的正是『接受自己』,在不完美中找到最真實的美麗。」

賽琳娜賦予「Rare」一詞豐富的意涵,不僅運用在音樂作品、個人品牌,甚至是刺在身上,她希望藉由自己的影響力傳遞給所有女孩們她所悟出的道理:「我停止試圖變得完美,我只想要當我自己。」美的定義並不代表別人怎麼看你,而是你怎麼看你自己,不需要總是跟別人比較,最重要的是讓自己感到舒服。在品牌IG上也特別分享了一段話,「You are not defined by a photo, a like, or a comment. 你並不是由一張照片、一個讚或是一則留言所定義。」吸引了許多讚同的評論。

女明星創辦自己的美妝品牌似乎已成一套公式,像是超強部落凱莉詹娜(Kylie Jenner)的Kylie Cosmetics、Lady Gaga的HAUS LABORATORIES,還有人氣童星米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)的Florence等等,都各自帶有一股強烈的個人特色。而賽琳娜創辦的個人美妝品牌更著重灌注理念,雖然目前尚未有產品的訊息發出,確切的發售時間也待公布,不過憑著本身驚人的人氣,已為品牌帶來龐大的商機。

