情人節送迪士尼準沒錯！米奇米妮情侶杯、小熊維尼藏巧克力告白最浪漫

編輯／Emily 圖／翻攝自store.disney.co.jp、sanrio.co.jp

情人節逐漸逼近，日本迪士尼應景的推出了今年的情人節系列。這次以米奇米妮、小熊維尼&小豬、冰雪奇緣為主，推出多款可愛的商品，有情侶對杯、吊飾…等等，更有藏了滿滿巧克力的維尼玩偶！不管是要趁情人節告白，或拿來送給另一半都超適合～

#玩偶系列

迪士尼的官方情侶米奇米妮、好朋友組合小熊維尼&小豬是這次的娃娃主角。米奇米妮對望的模樣，看起來特別甜蜜～維尼與小豬湊一起也很Q，除了絨毛玩偶，還有推出娃娃吊飾。

▲米奇米妮、維尼&小豬絨毛娃娃4,180日圓（約台幣1,138元），玩偶吊飾2,860日圓（約台幣780元）。



另外，還有一款特別的小熊維尼娃娃，維尼手抱愛心的模樣非常萌～這顆愛心的拉鍊打開之後，裡面居然放滿了愛心巧克力！拿來告白或送禮都浪漫到不行～

▲小熊維尼娃娃加巧克力1,320日圓（約台幣360元）。



#情侶對杯

情人最適合一起用情侶對杯啦！迪士尼推出了粉紅配白的米奇米妮款，與橘配白的維尼小豬款。一個杯子各有一個角色，正面是角色充滿愛心的圖案，杯子背後則寫了名字，與情人一人用一個，感情才不會散～

▲米奇米妮、維尼&小豬對杯2,200日圓（約台幣599元）。



#吊飾系列

米奇米妮情侶吊飾做成愛心形狀，金色與粉紅愛心搭配，造型唯美，情人一人掛一個超甜蜜。

▲米奇米妮愛心吊飾1,650日圓（約台幣450元）。



另一個吊飾系列做成巧克力棒棒糖造型，總共有六種款式，除了米奇米妮、小熊維尼，更多了冰雪奇緣款，超Q的雪寶也變成了巧克力！

▲迪士尼棒棒糖造型吊飾770日圓（約台幣210元）。



#巧克力系列

情人節絕對不能少了巧克力，米奇米妮特別和Kit Kat巧克力合作，推出情人節專屬禮盒。包裝可愛、巧克力又好吃，絕對是送禮好選擇。

▲米奇米妮Kit Kat巧克力324日圓（約台幣88元）。



另外還有巧克力脆片餅乾禮盒，有米奇米妮、小熊維尼、冰雪奇緣三款造型，包裝全都超精美，看了完全選擇障礙發作，三種都好想要啊！

▲米奇米妮、維尼&小豬、冰雪奇緣巧克力脆片餅乾648日圓（約台幣176元）。



除了迪士尼，日本三麗鷗也推出情人節系列，招牌角色Hello Kitty、美樂蒂這次攜手知名巧克力品牌GODIVA，推出絨毛娃娃、吊飾與GODIVA巧克力的禮盒。Kitty與美樂蒂娃娃頭戴金色皇冠，身上的緞帶和腳底還印上GODIVA字樣與年份，整體造型超華麗，情人節收到這款絕對超心動～

►男友買給妳



▲Hello Kitty、美樂蒂娃娃GODIVA巧克力禮盒5,500日圓（約台幣1,521元）。



▲Hello Kitty、美樂蒂吊飾GODIVA巧克力禮盒3,850日圓（約台幣1,065元）。



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