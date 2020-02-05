台灣設計師登紐約時裝周！周裕穎六度征戰、SEANNUNG「塑形」正裝超吸睛

▲紐約時裝周即將登場，台灣設計師大放異彩 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時尚界盛事紐約時裝周即將打響，更有不少台灣面孔加入，台灣設計師廖勝農受日本Asia Fashion Collection邀請發表品牌SEANNUNG新作，相對被大眾熟知的跨界鬼才周裕穎這回則是六度登上紐約時裝周，讓國際看到台灣的創作靈魂。

台灣新銳設計師廖勝農此次受日本Asia Fashion Collection邀請，將於紐約時裝周發表其品牌SEANNUNG 2020 A/W新作「OBJECTS」，廖勝農以「塑形」為概念，去探究改變當中何謂美好，以及如何留下美好的部分，「為了適應與貼近更適合的狀態，我們作出了許多改變，但在這些服裝裡我們是否能留下原本自己的個性? 」

▲廖勝農受日本AFC邀請發表品牌SEANNUNG新作， 於紐約時裝周台灣時間2月11日上午9點登場。（圖／品牌提供）

因此本季單品以西裝面料結合機能布料，獨特的鋪棉手法重新塑造正裝的新樣貌，俐落剪裁搭配多口袋設計，遊走於工裝與率性氣質之間深受AFC青睞，提升衣著實穿性，絕不僅僅止於秀上也能豐富日常變化。

▲六度登紐約時裝周的周裕穎，將會帶來與當代藝術家莊普合作作品。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

跨界鬼才周裕穎這回已是六度登上紐約時裝周，將與國家文藝獎的當代藝術家莊普，以其40幅經典作品為創作靈感，打造全新JUST IN XX 2020全新秋冬系列。從曝光的邀請函來看，便能一窺宛如畫布一般的多重色彩組合，讓衣著瞬間脫穎而出，這也是周裕穎繼與藝術家董陽孜、常玉、故宮博物院合作後的又一次全新嘗試，屆時觀眾們別忘記於台灣時間2月11日凌晨一點觀看直播。

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