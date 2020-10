《保護地球・缺你不可》面對「生態浩劫」人類還能做什麼？　環境工作者：從現在起，讓環保走入日常

《保護地球・缺你不可》

全球暖化、氣候變遷、海陸污染、生物滅絕......近年重大的天災人禍,無不在提醒眾人「地球病了」的事實。但是環境問題無分國界,你我皆可從日常生活開始做起。《ETtoday新聞雲》透過此次與世界知名鐘錶品牌勞力士合作,與您分享環保工作者們保護地球的初心和恒久使命感。

▲勞力士與ETtoday新聞雲合作之專題《保護地球・缺你不可》,專訪4位身處不同領域,卻也各自為了環境議題而投入關注努力的環保工作者。(圖/ETtoday資料照)

記者萬玟伶/綜合報導

「你是從什麼時候開始關心環保議題?」這個問題拋給10個人,或許能得到10種答案。然而對於環保工作者來說,無所謂關不關心,因為每天睜開眼,每一個決定都攸關環境、牽動不久的未來,環保即生活,毋需刻意強調獨行。

近年,溫室效應帶來更為劇烈的極端氣候,夏季常見的颱風、颶風龐然來襲,隨即帶走無數生靈,留下滿目瘡痍。年年遞增的高溫,也助長了延燒多月的澳洲野火,截至目前,這場大火已燒掉將近3個台灣面積的森林,約5億隻動物被活活燒死,或因棲地被破壞而難以生存,就算是比動物早一步遠離大火的人類,也躲不過野火帶來的濃煙霾害。或許真要等到自然危機嚴重蔓延到人類構築的世界,善於漠視且健忘的人們才驚覺,「我們終究無法置身事外。」

人類對自然環境有意無意的破壞,並非一朝一夕。早在1976年,瑞士鐘錶品牌勞力士就已關注此議題,並設立「勞力士雄才偉略大獎」以支持當代竭力改善人類生活,亦為保護世界自然和文化遺產出一分力的有志之士,將他們鮮為人知的重大貢獻留下完整紀錄,為後世樹立典範。

Created in 1976, the Rolex Awards for Enterprise have supported individuals with innovative projects that improve life on the planet, propose solutions to major challenges, or preserve our natural and cultural heritage for future generations.

2019獲選「勞力士雄才偉略大獎」的得獎者來自世界各地,隸屬不同學術領域。其中,巴西漁業生態學家祖奧.坎波斯.席爾瓦(João Campos-Silva)致力於保育分佈在亞馬遜地區、瀕臨絕種的「巨骨舌魚」,並同步協助依賴河流生活的土著,確保他們的生計、食物供應和傳統文化穩定發展;加拿大青年科技企業家汪郁雯(Miranda Wang)欲解決全球塑膠廢棄物無從處理的問題,目前在矽谷創立BioCellection公司,積極研發一系列技術,希望將塑膠廢棄物轉變成具價值的化學製品;印度保育專家克里蒂.卡朗斯(Krithi Karanth)面臨的則是,在保育野生動物生存面積的同時,尋求在地居民的信任與支持,並試圖將「與自然共生」的觀念紮根至下一代。

過去,人類只依自己的需求追求便利生活,無視大量消耗的環境成本,導致文化瀕臨滅絕、塑膠廢棄物流入海洋、野生動物逐漸失去棲息地等不可逆的影響,待驚覺時,失衡的生態已如出軌列車難以煞停。然而能為地球萬物做出宏偉貢獻的畢竟只是頂尖少數,一般人該如何看待自己微小薄弱的力量?

長年以鏡頭紀錄環境變遷的導演黃信堯,曾以紀錄片《沈沒之島》探究海平面上升對於海島國家的影響,「放映時我就跟大家講地球要爆炸了,觀眾問那有什麼方式補救嗎?我說沒有方式啊,今天放映廳沒有冷氣你們會來看嗎?這是很現實的事,如果真的要節能減碳,我應該連電影都不要拍。」

直白的背後是無力的悲觀,「但我覺得已經很難走回頭路了。」單獨抓出特定對象,例如吹冷氣的人責怪,亦對整體無益。黃信堯觀察,許多發展國家包括台灣「鼓吹消費」的行為,才是頗為急迫的關鍵,「現在是個消費主義的年代,大家都想要用更便宜的價格買到更多東西,人們創造流行文化,快時尚推動衣服的大量製造、快速運輸,今年穿了明年就丟了,這中間耗費的資源太多了。」他想起另一件事,無奈的笑了,「以前我教書時的學生會跟我說『欸老師我這東西用紙做的很環保』,我說你不要買更環保。」

▲近年鼓吹自備環保餐具、提袋,類似商品因此被大量製造,無疑又是一種資源浪費,讓黃信堯不解,「我們人類一直在做很矛盾的事。」(圖/記者湯興漢攝)

關注過度消費的還有創辦「寶島淨鄉團」、善於以創意手法帶出環境議題的環保工作者林藝,她道出不少年輕世代對於「消費」的觀點,「環保這件事不是不消費,重點是消費後不浪費,衣服買夠穿的,彩妝、保養品好好地使用完。」

然而眼看周遭的消費行為在傳播媒介催化下更甚,努力苦撐著環保意識的人難免也會懷疑自己的堅持是否徒勞,林藝倒是以過來人的經驗開示,「過去,我有時會有無力感,但現在我會想,能掌握的就盡力而為。」關於投身環保,她有自己的見解,「其實我做這些的出發點,在乎環境只是次要原因,最主要的是,我就想過這樣的生活。」

▲林藝笑說自己不會要大家塑膠瓶、玻璃罐產品都不買,因為「當下可能也沒有其他選擇」,但做到「消費不浪費」,是她認為相當需要被大眾重視且貫徹的行為。(圖/記者黃克翔攝)

當原本刻意為之的環保行動做成了習慣,不知不覺成為生活的一部分,那麼人們或許也能逐步看重生態環境之於地球萬物的意義。搶救百種台灣原生水生植物的濕地專家陳德鴻直言,「生態是有價值的,但這個觀念至今難被所有人認同。」價值在這裡指的並非貨幣錢財,「生態跟我們的生活品質很有關係啊,生活品質不是只追求豪宅好車等物質,飲用水乾不乾淨、空氣是否新鮮、天際線是不是漂亮寬闊有美感的,這難道不也是生活品質?」

比起默默存在的濕地植物,人們更容易對可愛動物產生惻隱之心,儘管過去成功以螢火蟲復育為引子,勾起都市人對棲地濕地的重視,陳德鴻仍覺不夠,「生態不是我們保育人士的專項,它應該是每個人生活的一部分。」

▲陳德鴻期盼有一天,濕地也能單純因為它的美,而使人們認為值得被保護。(圖/記者周宸亘攝)

近幾年台灣歷經多次公民運動,過去選擇避談的人,如今體悟到了生活即政治,長年從事田調、發起森林保育活動的教授陳玉峯更說「環保是最先進的政治」。他分析,人們關注的面向,往往依序從個人、家庭、鄉鎮、社會、國家擴及國際,再來是人道主義、人本關懷,之後才會照顧到環保、關心生態。但其實「不用強調環保,真實的生活本身就是環保。」

同樣的,生態也應該順著在地自然發展,「現在台灣還有人說要把台北公園弄成像紐約中央公園的模樣,大家對公園的想像全都是美國『溫帶國家』的風景。」就如他提倡的「土地公比人會種樹」,只要沒有人為干擾,5至10年台灣草地就能自己長出層次繁多的自然樣貌。

▲現代人對於公園一片綠草如茵的想像,主要來自對美國溫帶的刻板印象。而台灣位處中、低海拔,能長出屬於自己的枝繁葉茂,但陳玉峯痛心,「我們竟然連10年的時間都不肯給土地!」(圖/記者張一中攝)

生態保育、環保行動在這幾十年間,始終在社會運動佔據一個位置,然而非實際參與的人們即使知道環境議題刻不容緩,卻往往低估自己一念之間的蝴蝶效應。其實,人類日常中做出的每一個選擇,都直接或間接影響環境。「保護地球」可以不是一句口號,而是真正的生活實踐,這一切就從相信自己也擁有無可取代的力量開始。