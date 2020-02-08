FENDI 口紅包、adidas愛心鞋收到會尖叫！情人節夢幻禮物清單一次看

▲情人節禮物清單，送這些單品保證女友滿意 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

西洋情人節即將來臨，為了展現自己的用心，送禮這門學問千萬要好好惡補，不論是背的或是穿的，只要點綴上鮮艷紅色與小愛心，就瞬間俏皮起來，不光是情人節，還能從年頭用到年尾，以下單品必須收！

# FURLA 斜背包

▲（依序）迷你流蘇包NT$11,650；愛心肩背包NT$18,650。（圖／品牌提供）

迷你流蘇包不光是尺寸適合嬌小女孩入手，賦予包款垂墜感流蘇增添時尚度，搭配內袋多夾層，實背性能提升到極致，當然顏色也相當可愛，有淺粉色、紅色、淺黃色3色可供挑選，輕輕鬆鬆洋溢浪漫氣氛；另外，也有滿版愛心花紋呈現的包款，搭配耀眼金錬打造成熟奢華氣質。

# adidas Originals愛心小白鞋

▲紅心跳上小白鞋Stan Smith，NT$3,490 。（圖／品牌提供）



品牌經典小白鞋Stan Smith這回跳上了小巧的可愛紅心，象徵情人節的濃情蜜意，紅色愛心三條線印花大方坐落在純白鞋尾，鞋尾與鞋舌logo更以燙金呈現，透過小細節設計將整體造型細膩襯托，拿來當做情人鞋款相當適合。

# HOGAN Active One情人節鞋款

▲Active One情人節鞋款連鞋墊都藏愛心，NT$21,300。（圖／品牌提供）

HOGAN這回的限量情侶對鞋，以Active One鞋款打造皮革粉嫩拼接休閒鞋款，除了運用輕量尼龍科技布料相當貼合腳型，春夏編織巧思亦在鞋帶上展現，交錯品牌LOGO和迷你愛心打造絕美鞋款。

# FENDI Nano Baguette

▲ Nano Baguette 比起經典 Baguette 小巧許多，淡粉色加以金扣點綴超奢華，NT$24,500 。（圖／品牌提供）

提到小包，不能錯過無敵迷你的Nano Baguette，比起經典 Baguette小巧許多，幾乎只能裝得下口紅或是AirPods，上方扣環能夠輕巧穿過手指，為可愛指數加分，無論是 Selleria 皮革到特殊設計的拉斐草編織等多種材質皆有，迎合不同性格的女孩們，同時肩背以及手拿性能皆可滿足，也成為時下夯款。

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