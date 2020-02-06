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川久保玲聯名MIKIMOTO，最帥氣珍珠項鍊　男生也忍不住心動

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編輯／Emily　圖／翻攝自mikimoto官網、IG@official_mikimoto

珍珠項鍊給人的印象是女人的經典飾品，然而現今性別的界線已逐漸模糊，服裝或飾品的款式也不再區分男女。日本知名設計師川久保玲的Comme Des Garçons（CDG）一向走個性、潮流風格，這次將與優雅風的日本珍珠珠寶品牌MIKIMOTO合作，推出讓男生也超心動的珍珠項鍊。

▲川久保玲珍珠項鍊。（圖／翻攝自mikimoto官網）

Comme Des Garçons與日本珍珠珠寶品牌MIKIMOTO推出的聯名系列，將兩個品牌迥異的風格完美結合，原本典雅氣質的珍珠項鍊，搭配略為粗獷的銀鍊，整體設計更具前衛潮流感。

▲川久保玲珍珠項鍊。（圖／翻攝自mikimoto官網）

▲川久保玲珍珠項鍊。（圖／翻攝自mikimoto官網）

這次推出的系列共有七個款式，全部為50公分的珍珠短項鍊。主要的造型設計有三種，第一種是珍珠項鍊下方搭配一截短的珍珠鍊，第二種是下方搭配銀鍊的設計，第三種則是下方加上銀色「Comme Des Garçons」字樣。每一種設計又依珍珠大小分為兩款，分別使用南洋珍珠和日本Akoya珍珠。

▲川久保玲珍珠項鍊。（圖／翻攝自mikimoto官網）

▲珍珠項鍊（南洋珍珠）售價3,960,000日圓（約台幣1,095,390元），珍珠項鍊（Akoya珍珠）售價825,000日圓（約台幣228,206元）。

▲川久保玲珍珠項鍊。（圖／翻攝自mikimoto官網）

▲珍珠項鍊銀鍊款（南洋珍珠）售價3,300,000日圓（約台幣912,825元），珍珠項鍊銀鍊款（Akoya珍珠）售價660,000日圓（約台幣182,973元）。

▲川久保玲珍珠項鍊。（圖／翻攝自mikimoto官網）

▲珍珠項鍊字母款（南洋珍珠）售價3,630,000日圓（約台幣1,006,355元），珍珠項鍊字母款（Akoya珍珠）售價770,000日圓（約台幣213,469元）。

其實這些珍珠項鍊早在去年COMME des GARÇONS 的2020春夏男裝秀上就出現過，模特兒配戴的模樣非常帥氣，這款中性設計不分男女都非常適合。這系列即將於2/14情人節上市，只會在限定的店鋪販售。

別的品牌也有推出中性風的珍珠項鍊，像波蘭的街頭潮牌MISBHV，就有推出珍珠項鍊結合粗獷銀鍊的設計，上面還放了品牌代表的「M」字銀飾。具有潮流、個性風格的設計，讓珍珠項鍊擺脫傳統、老氣的形象，男生、女生看了都會喜歡，配戴起來也非常時尚。

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關鍵字：

CommeDesGarçons, 川久保玲, mikimoto, 珍珠項鍊
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