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LIFE・經典／2020奧運主場館撇下札哈哈蒂　以「奈良五重塔」打造日本味

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▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即將在2020年7月於東京登場的夏季奧林匹克運動會，雖近期武漢肺炎疫情爆發，新增不少變數，但相關硬體設施與場地的新建與規劃，仍不受影響，近期奧運主場館的設計成為討論話題，這座以建築師隈研吾所提出的「生命之樹」方案，以奈良法隆寺的五重塔為發想，取代原本建築女帝札哈哈蒂團隊的流線設計，更貼近日本文化的呈現。

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

繼1964年的奧林匹克運動會之後，睽違50多年，日本東京再次拿下夏季奧運主辦權，也是亞洲唯一一個舉辦2次奧運的城市，所打造的新主場館，則由原本1964年奧運的主場館「國立霞丘陸上競技場」，拆卸重新興建，2012年建築女帝札哈哈蒂團隊奪下競圖首獎，卻由於外型引來兩極化的爭議。

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

▲Zaha Hadid團隊所發想的2020東奧主場館設計。（圖／翻攝Zaha Hadid事務所官網）

原建築稿中的設計，是以該團隊拿手的流線型外觀為概念，打造出科技與動感的主場館，然而卻有日本民眾對於外觀頗有微詞，尤其在建造費用由10億元美金追加到21億元美金時，批評的聲浪便排山倒海而來，最後由首相安倍在2015年表示，將傾聽人民的聲音，把之前的建築計畫作廢，同年並決定採用隈研吾的方案。

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

奈良法隆寺是在日本佛教地位中極為重要的寺廟，裡面的五重塔更是日本國寶，是日本歷史中最古老的塔，也是該國的代表性建物，「生命之樹」是以奈良古廟法隆寺五重塔的層疊元素為靈感，由下而上觀看，像是一層層的塔身，將傳統的建築工藝與現代的創新風格做結合，蘊含著傳統的大和魂。

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

主場館的屋頂以鋼筋與木材結合打造，為賦予更深層的意義，木材以日本47個都道府縣分別提供，象徵著全國同心協力的「和」，連木材配置都依照各地的方位來做擺設，讓這360度的圓形屋頂更有實質意義。

▲2020東奧主場館設計。（圖／翻攝日本奧會官網、Zaha Hadid事務所官網）

主場館含地上5層、地下2層，可容納約6.8萬名觀眾，座椅的配置除了以顏色區分外，還會隨著各層的觀眾席，進行傾斜角度的調整，越上方接近屋頂的觀眾席，傾斜幅度達到34度，讓座位上的民眾在觀看賽事時，能夠有更佳的視野，這也是日本人的貼心之處吧。

關鍵字：

LIFE, 經典, 建築, 東京, 奧運, 東奧, 2020
fashion.net

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