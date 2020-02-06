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Kakao桃子點上淚痣激似姜丹尼爾！本尊、分身合推最萌聯名

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@kakaofriends_official、linefriends.jp

韓星姜丹尼爾經常被粉絲們說長得像KAKAO FRIENDS的角色Apeach，經常收到粉絲送的桃子娃娃。而這次本尊與分身居然要聯手了！KAKAO FRIENDS宣布Apeach要與姜丹尼爾合作，推出一系列聯名商品，仔細看的話會發現，Apeach眼角下方被點上了姜丹尼爾的招牌淚痣，迷妹準備把錢包打開啦！

▲kakao friends姜丹尼爾聯名。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

KAKAO FRIENDS的Apeach與姜丹尼爾長相神似，同樣有著小小的眼睛以及溫暖可愛的笑容，許多粉絲會自己幫Apeach娃娃點上姜丹尼爾眼角下的痣，把娃娃當做他的分身。而KAKAO FRIENDS這次滿足了大家的心願，推出擁有招牌淚痣的姜丹尼爾版Apeach！從釋出的預告影片中可以看到，姜丹尼爾也親自參與設計，畫出超多可愛、豐富的表情，之後都會出現在產品當中。

第一波聯名會在2／7登場，娃娃、吊飾絕對必備之外，還看到有帽T、拖鞋、手套…等多種品項。第二波則會在2／21上市，詳細資訊還要等待後續公布，粉絲們先準備好錢包囉～

▲kakao friends姜丹尼爾聯名。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

▲kakao friends姜丹尼爾聯名。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

這不是第一次通訊軟體與明星合作，LINE FRIENDS與BTS防彈少年團合作推出的BT21，早已經累積超高人氣，各種周邊聯名推個不停。目前最新聯名是要與知名的BE@RBRICK熊型公仔合作，推出玩具熊造型的BT21公仔，變身玩具熊的BT21可愛度破錶，超想一次購入全套！2/1已經在日本LINE FRIENDS HARAJUKU販售，售價1,210日圓（約台幣335元）。

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▲kakao friends姜丹尼爾聯名。（圖／翻攝自IG@kakaofriends_official）

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關鍵字：

KAKAOFRIENDS, Apeach, 姜丹尼爾, 韓國
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