台中5家高CP旅宿！體驗住在地窖洞穴、用咖啡命名的房間超紅

台中一直是國內旅遊的熱門景點，無論是享受美食或是欣賞文創，都非常適合與好友來趟小旅行！現在，就讓我們一起看看這5家特色台中旅宿，讓你來到這裡旅遊的同時，也能擁有驚喜的住宿體驗！

台中住宿推薦1：隱和旅 INNK Hotel





距離台中逢甲夜市只要兩分鐘路程的隱和旅，擁有溫馨與質感兼具的裝潢，舒適的住宿空間搭配上超方便的地理位置，是許多旅人心目中的高CP值台中旅宿！

而隱和旅的閣樓四人房採樓中樓設計，精緻且令人放鬆的空間，非常適合揪家人或好友一起入住！

除了舒適的房間以外，隱和旅的公共空間更設有拍照景點！許多旅客來到這裡都會在照片中的球池浴缸造景拍照打卡，紀錄這趟美好的住宿體驗。

隱和旅 INNK Hotel

地址：台中市西屯區西屯路二段272-16號

Tel：04-2706-3123

台中住宿推薦2：鳥人創意旅店





鳥人創意旅店擁有特殊主題房型，其中包括復古、自然、原始、沙漠四種主題，若想來點不一樣的住宿體驗，鳥人創意旅店絕對能滿足你的需求！

鳥人創意旅店最受歡迎的，當屬以「地窖洞穴」為主題的房型，情境與設計感十足的空間，讓旅人彷彿置身在不同的時空裡頭！此外，以沙漠為主題的房型中，更有帳棚設計的床鋪，非常適合喜愛新奇設計的旅客或小孩。

鳥人創意旅店

地址：台中市北屯區經貿三路二段55號

Tel：04-2426-2777

台中住宿推薦3：植光花園酒店

植光花園酒店將老舊大樓融入現代化的建築設計，呈現出獨特樣貌！新舊融合的工業風空間，以及高質感的房型，吸引了許多旅客前來入住！

工業廢墟感十足的設計，搭配植光花園酒店內的植栽，以及內部舒適的空間，給人一種海市蜃樓的感覺！喜歡衝突設計以及老舊房屋氛圍的旅客，一定會愛上這裡。

植光花園酒店

地址：台中市中區光復路52號

Tel：04-2223-0880

台中住宿推薦4：托默旅店 Tomer Hostel

鄰近逢甲夜市的托默旅店，擁有多樣房型，房間分別以鄉村、度假、輕工業等不同風格設計，價位也相當親民，非常適合追求高CP值住宿的旅客！

雖然房間坪數篇小，但舒適乾淨的環境、絕佳地理位置，以及適合小資族與學生的價格，讓托默旅店成為許多人來到台中輕旅行時的住宿首選。

托默旅店 Tomer Hostel

地址：台中市西屯區文華路150巷號社區中庭圓環

Tel：0986-989-109

台中住宿推薦5：李何 LH Coffee House

LH Coffee House除了是民宿以外，也是間咖啡廳。「李何」的命名源自老闆夫婦兩人的姓氏，同時與台語「你好」擁有相似發音！這象徵著民宿對旅人的歡迎，以及希望來到這裡的旅客，都能有回到家的感覺。

LH Coffee House只有三間房間，分別以Expresso、Doppio，以及Cafe’ con leche三種咖啡命名！雖然房間數不多，但溫馨有質感的空間設計，亦吸引了許多旅客前來體驗。

李何 LH Coffee House

地址：台中市西屯區大墩二十街149號

Tel：04-2310-0505

文／ Harper's BAZAAR 圖／Facebook@鳥人創意旅店、@隱和旅

你也為酪梨吐司、酪梨沙拉瘋狂？台北5間「酪梨控」必訪店家推薦！

可頌的誘人魅力！全台5間「可頌迷」必訪店家推薦

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》