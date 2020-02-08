「小丑女」搽口紅秀575萬元名錶　搭黑西裝又帥又美

▲瑪格羅比黑色西裝搭配Richard Mille RM 07-01 Open Link鍊環款女士腕錶，又帥又美。（圖／翻攝margotrobbie IG）

記者陳雅韻／綜合報導

新片《猛禽小隊：小丑女大解放》正在熱映的「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie），是時尚圈寵兒，她不僅擔任香奈兒（CHANEL）大使，亦是瑞士名錶Richard Mille品牌之友，她穿黑色西裝搽口紅，秀出RM 07-01 Open Link鍊環款女士腕錶，又帥又美。

▲瑪格羅比是香奈兒大使，身穿2020春夏高級訂製服搭配Bouton de Caméia耳環出席英國電影學院獎。（圖／香奈兒提供）

瑪格羅比收起「小丑女」的瘋狂，現實生活中可是時尚資優生，她所擁有的Richard Mille紅金錶殼搭配紅碧玉面盤的腕錶，中央一抹紅相當吸睛能輕鬆與正裝或休閒服裝搭配，同型號還有更酷的款式，為品牌獨家材質Carbon TPT®打造的:RM 07-01 Carbon TPT®鍊帶女錶。

▲瑪格羅比所戴的RM 07-01 Open Link紅金錶殼搭配紅碧玉面盤女錶（左）約5,750,000元，獨家材質Carbon TPT®打造的RM 07-01 Carbon TPT®女錶約6,850,000元。（圖／Richard Mille提供，以下同）

鍊帶款是Richard Mille女性獨享的設計，熱門款式還包括RM 037 Carbon TPT®鑲鑽女錶，因為黑色的Carbon TPT®鑲嵌閃亮美鑽，形成強烈對比更彰顯個性美，更華麗的版本則為RM 037 Random Set鑽錶，採用雪花鑲嵌讓大小不一的鑽石如灑落在錶殼上，身價高達7,620,000元。

▲RM 037 Carbon TPT®鑲鑽女士腕錶（左）約5,650,000元，RM 037 Random Set鑲鑽女士腕錶約7,620,000元。