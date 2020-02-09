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2020持續流行的4種指彩風格　經典格紋依舊不敗、閃粉鑽石超吸睛

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指彩就跟衣服一樣，換季時也會想要為自己的指甲換件新衣服，看到指甲換上新的設計之後，心情總是好上天，忍不住一直盯著自己美美的指甲看！究竟2020年指彩的最新流行趨勢是什麼呢？今天儂編就要帶大家來看看這幾款新的一年流行的款式，為你2020年換指彩造型提供一點想法啦！現在就立刻預約美甲師吧～

永不退流行格紋款

▲▼ 2020年指彩指標看這篇！原來幫指甲「留白」這麼美？4大美甲風格示範。（圖／Bella儂儂提供）

格紋款到了2020年依然還是不退燒，甚至可以當作「新手最佳嘗試款」，如果你害怕出錯，那麼從條紋款開始嘗試絕對不會有錯，尤其條紋款不挑人，不管搭配什麼樣的造型都不會顯得突兀，說它是2020年不退燒又流行的指彩造型絕對不會錯，新手們不妨可以參考看看喔！

神秘魔彩款

▲▼ 2020年指彩指標看這篇！原來幫指甲「留白」這麼美？4大美甲風格示範。（圖／Bella儂儂提供）

這兩年的指甲彩繪，流行的顏色從過去的濃厚鮮豔，轉到清爽可愛，再來就是低彩度的風格。不少女生都漸漸愛上這種若有似無，類似暈染，但透出神秘又魔幻感覺的風格。日本美甲設計師Hanako Gotoh的作品，整個就像讓人掉入異世界般，運用低彩度的風格，加入暈染、貝殼、少數亮粉以及獨角獸色，適當的留白，呈現一種哈利波特魔法世界的感覺。

閃粉鑽石款

▲▼ 2020年指彩指標看這篇！原來幫指甲「留白」這麼美？4大美甲風格示範。（圖／Bella儂儂提供）

最近又開始流行起這種閃粉鑽石款，不過和日系的不同的是，不會用太過艷麗的顏色做搭配，底色也常常利用透明、粉色款，看起來會顯得比較有質感，整體也會呈現比較有氣質的感覺。如果喜歡華麗款的，不妨可以利用閃粉搭配鑽石的方式，呈現出一種低調中又顯眼的風格。

▲▼ 2020年指彩指標看這篇！原來幫指甲「留白」這麼美？4大美甲風格示範。（圖／Bella儂儂提供）

若是不喜歡太過浮誇的亮粉、貝殼，可以請美甲師幫你做出透明感的指甲，點綴鑽飾，一點點奢華的感覺，就連男友也會大讚好看！

琉璃奶茶款

▲▼ 2020年指彩指標看這篇！原來幫指甲「留白」這麼美？4大美甲風格示範。（圖／Bella儂儂提供）

除此之外，像是琉璃款、奶茶色款也都是不錯的選擇。如果本身喜歡比較有特色、又有點成熟味的女生，琉璃款配上豹紋的設計非常有感覺，整體會覺得很有女人味。至於20-30初半的女生，不妨可以考慮簡單好入門的奶茶色款，好搭配絕對是最大的優點之一，在2020年依然也是人氣爆棚的指彩款式之一喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@pleuvoir_e.y、@seuljjang_、@hanako0904

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美甲, 指彩, 2020, 款式, 指甲
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