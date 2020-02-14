徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

曾主演《又，吳海英》、《浪漫醫生金師傅》、《愛上變身情人》⋯等多部大勢韓劇的演員徐玄振，近年來在愛情劇表現深得人心，特別是挑選作品的好眼光被網友稱讚。徐玄振「演什麼像什麼」，透過不同作品展現截然不同的面貌，除了演技精湛之外，還在角色形象做足功課，一起來看看她近年來的變化吧！



2019年《Black dog》乖乖牌短髮



徐玄振2019年底透過新劇《Black dog》回歸戲劇圈，在劇中飾演新人老師高荷娜，為了完美全是「社會新鮮人」的形象，徐玄振特地換上「乖乖牌短髮造型」，她表示：「為了展現社會新人『慫慫的魅力』而剪了短髮。 」不論是肩上短髮還是職場套裝，徐玄振都展現生疏的形象，給人一種「好想照顧她、和她親近」的好感印象。



2018年《愛上變身情人》女神長髮



徐玄振2018年主演《愛上變身情人》在劇中飾演韓世界，是一位韓流巨星，有著在特定期間「變換身份、面貌」的致命能力。因為飾演頂級巨星，徐玄振當時的劇中造型相當華麗，討論度超高還掀起模仿風潮，韓世界的浪漫中長捲髮造型堪稱經典，溫柔女神風格不會過於強勢，可是許多女孩的捲髮範本呢！



2017年 《愛情的溫度》好感度UP中長髮



徐玄振在《愛情的溫度》裡飾演李玄秀，經歷十年編劇助理生涯熬成電視劇作家，是個有點優柔寡斷、溫柔的角色。當時「李玄秀」的髮型和穿搭被稱作是約會造型範例，中長髮與女人味簡單穿搭，不論是在男女市場裡都是「好感度UP UP」。



2016年《浪漫醫生金師傅》知性短髮



徐玄振2016年底出演《浪漫醫生金師傅》，在劇中飾演樂觀開朗的尹書靜醫生，是一位擁有急救專科及胸腔外科雙資格的能力者。配合劇中形象，徐玄振的短髮顯得幹練知性，看起來簡單的髮型其實很有小心機，側邊瀏海在顴骨處的彎度相當修飾臉型，不論是綁小馬尾還是放下頭髮都很好看。



2016年 《又，吳海英》空氣感捲髮



徐玄振2016年的經典代表作《又，吳海英》裡，飾演吳海英，是餐飲業本部產品企劃組代理，在同期們晉升的時候獨自被降職，活得像泥土一樣的平凡女人。「吳海英」充滿空氣感的捲髮在當時掀起潮流，即使過了多年看也完全不過時老氣，是相當可愛討喜的捲髮造型！



看完徐玄振歷年在作品中的髮型，根本就是活生生的「髮型教科書」啊～徐玄振從短髮到長髮各種長度都完美駕馭，每次推出新作品總給人全新印象，根本百變女神！2020年想提升人際好感，就參考女神徐玄振的髮型吧！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／愛奇藝、韓網naver、jtbc電視台、SBS

編輯整理：林奕辰



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