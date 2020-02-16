2020年絕對值得妳囤貨的8款彩妝　Gucci唇膏、蕾哈娜品牌上榜

美妝控們的天堂《Sephora》年度彩妝暢銷Top8來了！2019沒來得急收沒關係，8款網友狂推2020年絕對值得讓妳繼續囤貨的美妝在這裡！出國旅遊《Sephora》絕對是行程中必逛的景點之一，但多到眼花撩亂的歐美系產品到底該怎麼買才最超值不踩雷？年度最暢銷、好評口碑不間斷的美妝小物跟著排行榜買準沒錯！



《Fenty Beauty》 by Rihanna



保濕長效粉底液

由天后蕾哈娜 ( Rihanna ) 創立僅只有兩年歷史的《Fenty Beauty》，雖然還是個美妝新面孔，但她的知名度與聲量可不輸一線專櫃品牌！其中這款擁有50種色選的霧面超持久粉底液，高遮瑕、高保濕的質地中富含豐富的葡萄籽油萃取，不只妝感紮實不易脫妝，這款看似不起眼的粉底液更曾獲得2019美容大賞前幾名的認可，絕對是囤貨首選！



《Charlotte Tilbury》



Starry Eyes to Hypnotize 12色眼影盤

逛一遭《Sephora》琳瑯滿目的眼彩盤總讓人不知該怎麼下手，而這款以繁星夜空為設計核心的《Charlotte Tilbury》12色眼彩盤，粉嫩的配色加上細緻宛如星辰的碎鑽亮粉，不只暈染力超強，四種不同性格的配色美學，不用花腦筋，輕輕鬆鬆就能打造多款超亮眼的的妝容，是許多歐美女生一再回購的明星產品。



《Gucci Beauty》



Rouge à Lèvres 緞面唇膏

今年五月一次出了58色，一上市就驚天動地的《Gucci 》彩妝當然也不遑多讓！其中這支明星主打色大紅唇，絲絨般的霧面質地抹上唇氣勢、質感立刻提升，加上充滿手感的燙金刻紋管身，不只補妝不失顏面，拿在手上它那厚實的重量，真的會讓人誤以為買到了一款高級精品呢！



《Anastasia Beverly Hills》



發光粉底

說到《Anastasia》你一定不陌生，不論是被眾美妝部落客推爆的眼影盤，又或者口碑不斷的眉妝產品，它的高CP值是許多美妝控們化妝桌上的常備品，不過你不知道的是，《Anastasia》的底妝產品也是位狠角色！這款發光粉底，水潤的質地加上多樣化的色選，不只是四季妝容的好幫手，更有許多歐美女孩用它來製造彩妝陰影，據說妝感自然零破綻！



《Urban Decay》



Mother Of Dragons 打亮盤

《Urban Decay》近兩年可說是當紅炸子雞！高延展力的細緻粉質與高顯色力，是許多熱愛歐美妝的女孩一定會入手的美妝品之一，不過今年攻上暢銷榜的不是明星眼影盤，而是這款貌似鳳梨圖騰的三色打亮餅！從亞洲女孩最實用的粉色高光，到修容、打亮兩相宜的古銅色，一盤就能刷出精緻的立體五官，難怪女孩們拚了命也想買到它~



《Milk Makeup》



Hydro Grip Primer

想要與有天生麗質般的透明底妝，打底產品可不能青青菜菜！以彩妝品為主打的《Sephora》就連妝前的保養、定妝小物也讓人豎起5個大拇指，近年歐美風竄起裸肌趨勢，而這款牛奶妝前噴霧，不只能將乾澀的底妝瞬間加濕，噴完它即使不用上粉底，肌膚也能像水煮蛋一樣滑嫩有光澤。



《Huda Beauty》



Mercury Retrograde 18色眼影盤

說起這個品牌你可能一頭霧水，但它可是長期默默晉身前十大暢銷的黑馬新秀呢！與有18種色調色系宛如獨角獸的眼彩盤，光看色澤總會讓你對它有些抗拒，但實際擦上眼皮，用量不用多只要選擇兩個色澤相互疊擦就能創造仙女般的獨角獸眼妝，其中的紫羅藍色和灰褐色兩款，附有高調鑽石光的色澤更是讓大家一再淪陷的原因。



《Patrick Ta》



Monochrome Moment 絲滑唇釉

看了這麼多美妝週邊小物，終於輪到唇膏啦！總是能成為街拍時尚Icon的超模Gigi Hadid的愛牌之一就是它！《Patrick Ta》最特別的，就是他們家的唇釉就像融化的棉花糖一樣柔嫩，抹上唇不只充滿光澤、超持久不掉色，這款經典的奶茶色，作為唇峰漸層的點綴還能營造豐唇妝效！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／thezoereport



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