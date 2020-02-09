人生第一個名牌包怎麼選？不退流行、耐久實用　專家指出5大要點

一只精品包是女人們都夢寐以求的逸品，買下人生第一個名牌包的那天，更是別具意義。不過，舉凡《CHANEL》、《DIOR》、《Louis Vuitton》等老牌精品屋，又或是《Bottega Veneta》、《LOEWE》這類摩登新寵的包款，一個都要價不菲。若身為每月燃燒生命、賺錢過生活的小資族，該怎麼挑選入門精品包款才好？這就聽專家們娓娓道來！



實用性＋投資價值＋個人風格＝完美包款！







要入手精品包，千萬別只照著潮流走，每款IT Bag都入袋，有大把鈔票的人才能如此隨心所欲！若是要精打細算，將對流行的執著放下一些，先定義自己的個人風格比較實在。而實用性則可以反映在包款大小、顏色及材質上，至於影響投資價值最關鍵的自然是品牌和耐久性。看完這粗略的結論，還是一頭霧水嗎？那就繼續往下看5大選包要點！



Tips1. 材質是首要考量







專家們建議入門款可以選擇「真皮」製品，相對於帆布、尼龍等其他布料，皮革的韌性來得好很多，且經過時間洗禮，也會鍊出不同風貌，初入手或過十幾二十年，各是兩樣風情卻同樣迷人。不過在選擇皮革包款上也要特別留意，專家指出「小羊皮」是比較嬌貴的皮質，照顧上也要更為費心。



Tips2. 「這」形狀永遠當道



各式形狀的包款，該怎麼選才好？雖然樣式是較為主觀的美感選擇，不過在流行不斷流轉之際，專家發現「方型包」最經得起考驗。即便「馬鞍包」《DIOR》 Saddle Bog、《LOEWE》Puzzle Bag甚或《Céline》紅透半邊天的「鞦韆包」Trapeze Bag，都是靠獨特廓形脫穎而出。

▲Dior Saddle Bag（左）、Céline Trapeze Bag（中）、Loewe Puzzle Bag（右）。



但你可有發現2019年，各家品牌都紛紛推出方型包款？雖說個個廓形都好似在向《Céline》的Classic Box致敬，各品牌只好在鎖頭、收邊、配色及背帶上稍做巧思、互相較勁，但這波豆腐包風潮，也更證明了方型包款實在雋永。

Tips3. 標誌性的設計







說起時尚圈的品牌識別，我們腦裡都會閃過這些身影：《CHANEL》的優雅毛呢、《Hermès》的耀眼橙橘及《Louis Vuitton》的Monogram印花。近年來，極繁主義再次席捲而來，《Louis Vuitton》和《GUCCI》的滿版LOGO包款再度躍上版面，前幾年被嫌財大氣粗，今年倒成了寵兒。專家認為Monogram雖非亙久不變的流行，但在時尚迷心中總會有一席之地，若想要摩登和經典並存的設計，選它準沒錯。



Tips4. Vintage也是個好選擇



若你不顧流行、只願尋得命定包款，那不妨到Vintage Shop逛一逛。有年代的古物，皮革紋路特別，也可能是不再版的設計，特殊性更上一層，走在路上不怕隨處撞包！



Tips5. 衡量包款的轉手潛質







包款能不能在使用後再度轉手，也是選購精品包的考量之一，這也正是為何要挑選夠經典、能挺過每季競爭、最後留在消費者心中的包款！除此之外，日常對包包悉心照料保養也是必須的，畢竟即使是入手二手商品，買家都還是想要獲得良品呀！



辛苦工作終於存到這筆夢想基金嗎？這得來不易的獎賞，更要仔細思量，真正購入包款之前，先按照專家建議的5個要點一一衡量，再把卡刷下去也不遲。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@fashionweek、pinterest、Vogue Runway、Laiamagazine

編輯整理：龐惠君



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