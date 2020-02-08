省錢版「刷具清潔液」！生活中4小物洗淨力一樣強　阿嬤肥皂很好用

臉爛有時不是彩妝保養品的錯，而是妳刷具藏汙納垢惹的禍！用它洗刷具比刷具清潔液更乾淨！內行人才知道的超強清潔小物，原來就藏在你我的身旁 ~ 刷具總是洗不乾淨？市售的刷具清潔液又貴桑桑不好用嗎？親愛的別再和荷包過意不去，洗刷具不用花大錢，這些生活小法寶讓妳的刷具像新的一漾乾淨溜溜。



阿嬤水晶肥皂

別再傻傻的花大錢買貴桑桑又難用的刷具清潔液啦 ~這顆經典不敗、有著阿嬤味道的水晶肥皂，不只是每個人從小到大的回憶，簡單純粹的成分不論是洗衣、洗碗還是洗被單（？）只要一顆就能化解生活中的一切髒污，但你不知道的是，用水晶肥皂來洗刷具比清潔液更乾淨！超強去油去汙效果加上好沖洗的細緻泡沫，儂編實際測試就連毛超密的55刷在上面搓個兩圈就能清潔溜溜 ~



過期不合適的洗面乳

你一定曾遇過，外出旅遊忘了帶洗面乳，隨手到美妝店、便利商店買一條便宜的洗面乳頂著用，但一到回家這條備胎就默默被打入冷宮 ~ 親愛的省錢可不是這樣玩的！快把過期，又或者不合適的洗面乳拿出來！這些備胎洗面乳雖然用來洗臉不是個好選擇，但用來洗刷具真的驚呆儂編！綿密的洗面乳加點水搓洗刷具，不只洗起來超療癒，儂編還發現若是使用標榜深層清潔的洗面乳洗出來的刷具乾淨又清爽呢~



洗碗精

除了粉底刷，最難洗最讓人頭痛的就是美妝蛋和粉撲了 ~ 而每次為了想把粉痕洗掉，又搓又揉地一不小心就降低了粉撲的壽命～想清潔真的不用這麼費工！隨手可得的洗碗精其實就是你的超強去油劑～只要一點點洗碗精用水稍加稀釋，而後將粉撲與美妝蛋浸泡5分鐘後再清洗，不論是再深層的陳年粉垢都能不花力氣一沖就掉~



化妝水+卸妝油



大刷具最怕晾不乾，細緻的眼影刷、眉刷最怕卡粉洗不乾淨！面對難洗的小粉刷，在清潔上可以先用卸妝油浸泡刷具讓上頭的彩妝粉溶解，接著用化妝水稍微順一下沖一沖，既能順便保養刷毛，洗完刷毛還會乾淨又柔軟呢！



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest



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