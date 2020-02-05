日本男星佐藤健天天和你說晚安　網：這官方帳號根本戀愛手遊

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日本男星佐藤健因《神劍闖江湖》電影系列爆紅，俊俏外表擄獲不少女粉絲的心，近期佐藤健的官方LINE帳號在推特上引起熱議，好友人數一夕暴增三十多萬，有別於一般明星，佐藤健官方帳號傳送的訊息充滿日常問候，圖文併用可愛又溫暖的對話模式，簡直就是真人版戀愛手遊！讓粉絲們每天心花朵朵開。

▲佐藤健官方LINE帳號超寵粉。（圖／翻攝自IG@satohtakeru_fan）

大部分的明星藝人都會利用官方帳號來通知粉絲們活動消息或是商業訊息，全都是由機器人發送，但是只要加入佐藤健的LINE，收到的訊息都是超暖心的日常問候，不僅會和粉絲們互道早安、晚安，還會搭配佐藤健專屬的可愛貼圖，有時甚至會在訊息中和粉絲們分享日常生活，像是和朋友會面、吃飯的照片，或是和貓咪自拍的照片，讓收到來自偶像訊息的真實感大增，令人少女心爆發。

▲上圖：「今天九點半後通電話。」、「那麼就明天囉 晚安」下圖：「早安。」（圖／翻攝自Twitter@Chatto__、@___stuats___4）

近期粉絲們在推特上瘋狂轉傳自己與佐藤健的對話，就像是友達以上戀人未滿的曖昧對象一樣，時不時就會傳來貼心問候：「到家嗎？」、「起床了沒？」、「在做什麼～」用口語化的聊天方式拉近與粉絲的距離，且佐藤健有空時都會看大家的留言，甚至還會親自回覆！網友：「好像在玩戀愛手遊！」、「看到通知跳出來會心跳加速。」

▲通知一彈出，立馬忘記煩惱。（圖／翻攝自Twitter@AZUKI_dayoon）

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