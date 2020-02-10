fb ig video ETtoday search mobile

遠離健康疑慮，在家過情人節　3款能加分甜蜜生活的居家單品

> >

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在農曆年家族團圓之後，西洋情人節的到來，提醒了我們也該陪陪另一半，隨著武漢肺炎疫情升溫，或許在家約會也是個不錯的好主意，然而要如何區別與平日的不同，不妨用幾個居家單品，為這甜蜜的一天再加分。

浪漫餐食
recolte Plaid 厚燒格子三明治機
全新改良設計，2分半快速烤出酥脆可口的厚燒吐司，2.5倍厚度搭配5段可調卡榫，可添加更多食材，輕鬆做出豐富美味早午餐，甚至是宵夜也行，如果擔心自己只是廚藝新手，還可參考日本料理家監製50道豪華料理食譜書，售價2,180元，台隆手創館特價1,580元。

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

多功能陶瓷料理鍋1.5L
在為冷的天氣，煮個火鍋甚至是巧克力鍋、起司鍋也很適合，簡單準備食材，慢慢吃慢慢聊天，竹製禪風台座與手把很有質感，買了還能一鍋多用，可各式煎、煮、油炸，附８支瑞士叉可做瑞士鍋，不沾陶瓷塗層易清潔，耍浪漫不費力，售價4,990元，台隆手創館特價3,990元。

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

貼心家電
Dyson Supersonic吹風機紅色限定款
男生幫女朋友吹頭髮，也是相當浪漫的舉動之一喔，Dyson Supersonic近期推出紅色限定版吹風機，鮮紅與鐵灰機身的搭配，質感兼具個人品味，快速乾髮讓甜蜜加倍，特殊重心設計吹髮不手酸，售價16,600元。

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供）

▲IKEA 2020年首場絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲2月底前於指定通路購買Dyson吹風機指定款，即可獲得專屬兌換碼，至指定活動頁面兌換Dyson限量專屬花束。（圖／恆隆行提供）

關鍵字：

情人節, 西洋情人節, 家電, 居家, 單品
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？

電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」

電影《她們》從女孩蛻變成女人　全新愛情觀：「婚姻不應該將就」

Dappei／圓臉女孩進髮廊前快看！短鮑伯、八字瀏海　換對髮型顏值加倍 2020年美容SPA推薦！千元享受貴婦級　從小臉到身心舒壓通通找得到 「嗯嗯」不順暢小心臉爛有口臭！從3大面向改善　肌膚跟著發光 5招「初戀臉」養成法學起來　就能跟IU、秀智一樣人見人愛 請珍惜！「佛系女友」的5個特質　不生氣、不吃醋根本稀有動物 被渣男分手要求「花妳身上的錢全還來」　毒話分析：一個人心窮就沒救了 「迪士尼櫻花季」情人節浪漫登場！與奇奇蒂蒂、小鹿班比一起甜蜜野餐去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面