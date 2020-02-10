遠離健康疑慮，在家過情人節　3款能加分甜蜜生活的居家單品

▲情人節甜蜜居家單品。（圖／記者蔡惠如攝、台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在農曆年家族團圓之後，西洋情人節的到來，提醒了我們也該陪陪另一半，隨著武漢肺炎疫情升溫，或許在家約會也是個不錯的好主意，然而要如何區別與平日的不同，不妨用幾個居家單品，為這甜蜜的一天再加分。

浪漫餐食

recolte Plaid 厚燒格子三明治機

全新改良設計，2分半快速烤出酥脆可口的厚燒吐司，2.5倍厚度搭配5段可調卡榫，可添加更多食材，輕鬆做出豐富美味早午餐，甚至是宵夜也行，如果擔心自己只是廚藝新手，還可參考日本料理家監製50道豪華料理食譜書，售價2,180元，台隆手創館特價1,580元。

多功能陶瓷料理鍋1.5L

在為冷的天氣，煮個火鍋甚至是巧克力鍋、起司鍋也很適合，簡單準備食材，慢慢吃慢慢聊天，竹製禪風台座與手把很有質感，買了還能一鍋多用，可各式煎、煮、油炸，附８支瑞士叉可做瑞士鍋，不沾陶瓷塗層易清潔，耍浪漫不費力，售價4,990元，台隆手創館特價3,990元。

貼心家電

Dyson Supersonic吹風機紅色限定款

男生幫女朋友吹頭髮，也是相當浪漫的舉動之一喔，Dyson Supersonic近期推出紅色限定版吹風機，鮮紅與鐵灰機身的搭配，質感兼具個人品味，快速乾髮讓甜蜜加倍，特殊重心設計吹髮不手酸，售價16,600元。

▲2月底前於指定通路購買Dyson吹風機指定款，即可獲得專屬兌換碼，至指定活動頁面兌換Dyson限量專屬花束。（圖／恆隆行提供）