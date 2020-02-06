《寶可夢》發福了萌度加倍！肥肥瞇眼皮卡丘，移動模樣超療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自takaratomymall.jp、famitsu.com

《精靈寶可夢》裡的主角皮卡丘與其他眾多角色，都因為可愛的外型深受大家的喜愛，想想看如果他們全都變胖了，會怎麼樣呢？是會越肥越可愛，還是走鐘大崩壞？日本玩具廠商TAKARA TOMY就推出了變胖版的寶可夢玩具，肥一圈的外型與瞇成一條線的眼睛看起來好慵懶～自己移動過來的模樣萌度加倍！

日本玩具廠商TAKARA TOMY推出的肥肥寶可夢有皮卡丘、伊布、卡比獸三款，比正常版本胖了一圈，眼睛還瞇成快睡著的一條線，圓滾滾身型與懶懶的表情搭配起來有夠可愛～

它們是一款可以與人互動的通訊玩具，可以自己移動並發出叫聲，搖搖晃晃的模樣超級萌，用手戳一戳還會有不同反應，玩起來莫名療癒～玩具一隻售價2,728日圓（約台幣756元）、三隻合售8,148日圓（約台幣2,258元），想擁有的話只能去日本找了。

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除了這款玩具是變胖的寶可夢，IG上的藝術家Jeremiah Cortez也畫了一系列發福的寶可夢，並推出了徽章系列，可以別在包包跟衣服上。皮卡丘胖到腳碰不到地還狂嗑披薩，噴火龍、卡比獸也都長出多層肥肉，雖然變成肥宅樣，但看起來怎麼還是那麼萌～

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