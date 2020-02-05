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冷風低溫都不怕！學會「底妝3招」，超服貼不卡粉

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▲▼低溫不怕！超貼膚底妝技巧學起來 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲別傻傻厚塗，肌膚乾燥上妝有秘訣。（圖／翻攝自IG/jessica.syj，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

氣溫下探新低，冷風陣陣吹來導致肌膚水分流失，進而引起乾燥、泛紅，即便是細心上妝依然卡粉，以下底妝3件事需要仔細留意，寒冷打造貼膚自然底妝其實很簡單！

▲▼低溫不怕！超貼膚底妝技巧學起來 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲除了試妝，成分也要看清楚。（圖／Unsplash）

挑選粉底時看「成分」

很多人選購粉底都會試在手上，測試質感和妝效，但很多人回家塗在臉上又是另一回事，資深化妝師分享，有時的貌似滋潤可能是假保濕，含聚二甲基矽氧烷醇（Dimethiconol）和矽膠（Silicon）的粉底要避免，這屬於暫時性保濕，見識挑保濕作用的維生素E、泛醇（Panthenol）成分粉底。

▲▼低溫不怕！超貼膚底妝技巧學起來 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲CLARINS 蘭花面部護理油30ml，1,850元。

脫妝卡粉可能是缺油

肌膚缺水難上妝，除了缺水，可能也缺油分，肌膚需要油分幫助鎖住水分，想使粉底更貼妝，可以試試以4：1將粉底與美容油調和，不僅增加粉底延展性，同時幫助肌膚補足油分，就不怕肌膚水分流失。

▲▼低溫不怕！超貼膚底妝技巧學起來 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲妝前濕敷是許多女星的基本步驟。

妝前濕敷幫助上妝

先前提過低溫容易使肌膚乾燥缺水，想要遮蓋肌膚泛紅，於是粉底越蓋越厚，導致惡性循環，更容易使肌膚卡粉。這時建議妝前先以化妝水進行濕敷幫助角質層補水，接著使用微濕美妝蛋將粉底拍入，讓粉底自然就像第二層肌膚。

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關鍵字：

服貼, 底妝, 秋冬, 乾燥, 上妝, 技巧
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