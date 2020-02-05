雅詩蘭黛情人節加送夢幻櫻花粉口紅包　超仙「#260相親色」日妞都搶翻

▲雅詩蘭黛精選3大情人節必備唇膏色，更特別推出超夢幻櫻花粉色口紅收納包。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

浪漫的西洋情人節即將到來，加上2020年有「愛你愛你」諧音，今年情人節的幸福氛圍特別濃厚，雅詩蘭黛精選出3款男生看了會怦然心動的嫩粉色系唇膏，其中溫柔甜美的嫩粉色#260在日本更被稱為「相親色」，幾乎人手一支！此外，雅詩蘭黛更特別推小巧又夢幻的櫻花粉色限定口紅收納包，活動期間消費滿額就能免費獲得，就算沒有情人也很值得搶來收藏。

▲絕對慾望奢華潤唇膏，NT$1,200。（圖／品牌提供）



圍繞著愛與幸福氛圍的2020愛你愛你情人節，想擄獲他的心，唇膏顏色絕對別擦錯！雅詩蘭黛化身愛神丘比特，精選出3款經典「藍管」絕對慾望奢華潤唇膏的心動色選，幫你完美征服心儀對象。

▲「絕對慾望奢華潤唇膏#127珊瑚玫瑰」 model實擦色。（圖／記者張毓容攝）



帶點粉嫩橘色調的「絕對慾望奢華潤唇膏#127珊瑚玫瑰」，特別適合亞洲人偏黃膚色，不僅一擦就顯白，搭配任何妝容都能零失誤百搭，在小紅書上還被封為斬男必備色選。

▲「絕對慾望奢華潤唇膏#260清純嫩粉紅」 model實擦色。（圖／記者張毓容攝）



喜歡清淡妝容又有好氣色的人，可以選擇甜甜的溫柔嫩粉色「#260清純嫩粉紅」，自然清新的淺粉色，有點甜美又不會過於甜膩，被網友票選為「溫柔空靈仙女色」，不僅帶貨女王楊冪愛用，在日本更是熱賣，還被稱為「相親色」，一擦上就讓男生怦然心動。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲3大情人節精選色，由左至右為#260、#127、#535。（圖／記者張毓容攝）



而「#535甜蜜桃粉紅」則是春夏必備的甜美桃粉色，薄擦甜美知性，厚塗亮眼又性感，魅力十足。

▲只送不賣的「絕對粉嫩口紅收納包」限量推出。（圖／品牌提供）



雅詩蘭黛更特別推出限量「絕對粉嫩口紅收納包」，夢幻櫻花嫩粉色的外殼上還有個可愛嘴唇壓印，小巧精緻的收納包內含富有補妝鏡，隨身攜帶好方便，拿出來補妝也好有面子，只要於活動期間消費滿額就有機會拿到。

凡於2/7～2/16至全台雅詩蘭黛專櫃消費滿NT$2,020，且需含1件唇膏商品，即可免費獲得「絕對粉嫩口紅收納包」；或是2/10～2/14於雅詩蘭黛官網消費滿NT$2,020，且含有1件唇膏商品，也可獲得乙個（贈完為止）。

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