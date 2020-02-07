連「小珍」都愛用！歐美女星的全方位護髮術　5種用法學起來

▲想改善髮絲斷裂、缺乏光澤等困擾，快來學學歐美正流行的護髮乳疊加順髮膏的全方位護髮術。（圖／翻攝IG@rahuabeauty）

記者張毓容／台北報導

在天氣多變、氣候寒冷的時節裡，許多人都面臨髮絲缺乏水分、靜電毛躁的問題，加上年前為了換上新造型而染燙後，更容易形成髮尾損害、髮絲易斷裂、缺乏光澤等困擾，想改善髮質，使髮絲恢復柔順光澤，先來學會全方位護髮。除了日常頭髮清洗後的潤護外，歐美更流行隨身攜帶有護髮功能的順髮膏，利用護髮乳加順髮膏的疊加效果，讓髮絲修護、保濕更全面。

深受「小珍」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、「小辣椒」葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）等歐美名人、好萊塢明星喜愛的美國專業髮絲護理品牌Rahua，新推出兩款護髮產品「保濕舒緩亮澤護髮乳」及「順髮香凝膏」，從吹整造型護理、幫助秀髮保濕潤澤到出門後的造型修復，全面幫助髮絲恢復明亮光澤，有效解決頭髮毛躁問題。

▲Rahua 保濕舒緩亮澤護髮乳，193ml，NT$1,250。（圖／品牌提供，以下同）



全新推出的保濕舒緩亮澤護髮乳採用天然油脂成分打造具有強效保濕力的透明霧狀噴霧，以富含豐富的天然植萃配方「Rahua果油」加上天然維生素及脂肪酸，可有效阻擋濕氣、抗毛躁，也能抗 UV、預防頭髮受損，為染色後的頭髮提供光保護，更帶有迷人香氣，輕盈質地和獨特的噴式設計，乾髮、濕髮都能用。

保濕舒緩亮澤護髮乳的多種用法和推薦使用時機：

1.吹整前使用，加強保濕抗毛躁。



2.造型前使用，使頭髮柔順好整理。



3.造型後使用，幫助鬆開糾結的髮絲。



4.染髮後使用，提供光防護，幫助染後秀髮預防褪色。



5.去海邊或郊外前使用，幫助對抗陽光紫外線傷害，並預防糾結。

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▲Rahua 順髮香凝膏，17ml，NT$1,100。



而順髮香凝膏則是採用天然植物油配方，能柔順秀髮替髮絲增添健康光澤，還可修護受損髮絲、幫助頭皮保濕，更能保護頭髮免受紫外線傷害，且內含的梔子花香脂則散發純淨甜美的自然香氣。滑順好推抹的膏狀質地搭配小巧的外型，可放 在包包裡隨身攜帶，使用完也不會黏膩，可隨時隨地整理秀髮造型。

順髮香凝膏5大功能及使用法：



1.修復分岔受損、乾燥無光澤的髮尾。



2.整理毛躁秀髮。



3.使雜亂的細小毛髮更服貼。



4.熱風整燙前幫助秀髮防護。



5.預防秀髮受長時間日曬造成的紫外線侵害。

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