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LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

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▲▼LV錶 。（圖／品牌提供）

▲LV Tambour Moon Dual Time女錶紅色款，107,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

旅行精神一直深植於LV（Louis Vuitton，路易威登），從最新發表的Tambour Moon Dual Time系列男、女錶，可領略品牌實踐的旅行藝術，凹形面盤營造深度感，搭配鮮豔旗幟或Monogram花朵點綴的時標，顯露經典DNA，而採用石英機芯，則滿足旅人對於便利與精確的需求。

▲▼LV錶 。（圖／品牌提供）

▲LV Tambour Moon Dual Time男錶，136,000元。

LV於2002年推出的Tambour錶款已成代表作，新款Tambour Moon Dual Time系列增加外圈24小時圈顯示第二地時間，雙色標示出日與夜，而雕紋磨砂或噴砂面盤則展現故鄉時間，女錶提供黑色或紅色款式，華麗版於錶耳鑲鑽；男錶則有不鏽鋼或灰色PVD款式。

▲▼LV錶 。（圖／品牌提供）

▲錶耳鑲鑽LV Tambour Moon Dual Time腕錶，238,000元。

時尚品牌進軍錶界例子不少，義大利品牌Dolce & Gabbana近日也在IG頻頻po出新錶照，包括鑲滿梯鑽或繽紛彩色寶石的珠寶錶，極盡奢華，將於4月30日登場的瑞士巴塞爾鐘錶珠寶大展（BASELWORLD）更為其高調宣傳，因為Dolce & Gabbana將進駐錶展大秀得意之作了。

▲▼ Dolce & Gabbana 。（圖／翻攝dolcegabbana IG）▲▼ Dolce & Gabbana 。（圖／翻攝dolcegabbana IG）

▲Dolce & Gabbana進軍錶界，近日在IG連發華麗指數爆表的珠寶錶。（圖／翻攝dolcegabbana IG）

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Dolce & Gabanna
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