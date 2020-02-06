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你從未發現的近20個動畫彩蛋大公開　網：原來有皮克斯宇宙！

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▲皮克斯電影彩蛋曝光。（圖／翻攝自IG＠disneyplus）

▲皮克斯動畫工作室創立至今已34年。

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@disneyplus、＠pixar

皮克斯（Pixar）動畫工作室創立至今走過了34個年頭，自從1995年推出第一部動畫長片《玩具總動員》，已累積了超過20部動畫電影，Disney+ 為紀念這屬於皮克斯的專屬日子，特別釋出了一段驚世的影片！近三分鐘短片裡揭露了皮克斯動畫中難以發掘的眾多彩蛋，不禁讓網友驚呼：「原來有皮克斯宇宙！」

在觀看系列電影時，觀眾們總喜歡在片中尋找與別部電影有所串聯的細節彩蛋，且發現時都會特別有成就感，但是以上這些皮克斯電影中出現的彩蛋你發現過嗎？如今為大家重點標示出，才發現原來自己從沒注意到，更顯示出了皮克斯動畫工作室一直以來的細心程度與誠意，也展現出了對每部電影的重視，令人不得不讚嘆製作團隊的用心。

從這短短影片中，可以看到原來《腦筋急轉彎》的小女孩出現在《海底總動員2》中、熊抱哥出現在《天外奇蹟》、在《Cars閃電麥坤》的世界中也有食神餐廳的存在、小丑魚尼莫和《玩具總動員》的翠絲則成為《怪獸電力公司》阿布的玩具，甚至連較早期的《蟲蟲危機》中的螞蟻也被做成玩具出現在《玩具總動員》中，相信除了這些，還有非常多彩蛋等著大家的發現。

▲皮克斯電影彩蛋曝光。（圖／翻攝自IG＠disneyplus）

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關鍵字：

皮克斯, pixar, 迪士尼, 彩蛋
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