女孩們快記好！生理期最好避免的5大禁忌：捶腰反而更痠痛

▲想舒適、健康的度過生理期，有些禁忌之事不要做。（圖／翻攝IG@94_j.a）

編輯／Amanda

女生每個月都要迎接一次「大姨媽」來臨，這段時間是特別重要的日子，身體上可能有各種不適，心情也會受到影響，容易緊繃、暴躁。想要舒適、健康的度過生理期，除了注意清潔、營養攝取和多休息外，還有一些禁忌之事千萬不要做，女孩們快點記起來。

1.不能拔牙或做手術



生理期會影響血液的出血和凝血機制，血液濃度會變得比較稀，血液中的纖維蛋白溶酶原會被激活為有抗凝血作用的纖維蛋白溶酶，會使出血傾向加大，造成不易止血、對感染抵抗力下降和癒合速度變慢等狀況。

▲生理期時抵抗力降低，容易受到細菌、病毒感染，最好不要泡澡或盆浴。（圖／翻攝IG@hara3m）



2.不要泡澡或盆浴



女生在生理期時受激素變化影響，抵抗力會下降，且因為骨盆腔充血，子宮頸口處於擴張狀態，這時容易受到細菌及病毒的入侵引發感染，最好採取淋浴的方式。

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3.別捶打腰部



不少女生在生理期期間都會感到身體不適，除了腹部脹痛、頭痛，腰痠背痛也很常見，有些人為了緩解痠痛，都會下意識的去捶打腰部和腹部。但經期時，骨盆腔常處於充血的狀態，用力捶打會加劇骨盆腔充血，可能加重經痛狀況，還不利於子宮內膜剝落後的修復，而使血量增加、延長經期。

4.先暫停性行為



生理期時私密處的抵抗力會降低，變得較為脆弱，這時候細菌、病毒很容易侵入入侵陰道，引發感染或疾病。

▲生理期期間可視個人身體狀況做和緩的運動，但別做太劇烈的運動。（圖／翻攝IG@ahc.official）



5.不能劇烈運動



生理期間可視個人身體狀況做些和緩的運動，能改善血液循環，幫助身體放鬆、減輕腹部脹痛，也能幫助舒緩心情，但不要做太劇烈的運動，不僅身體可能無法負荷，容易受傷，也會使經痛加重，得不償失。

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