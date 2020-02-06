fb ig video ETtoday search mobile

女孩們快記好！生理期最好避免的5大禁忌：捶腰反而更痠痛

> >

▲生理期該避免的5禁忌　捶腰更痠痛 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲想舒適、健康的度過生理期，有些禁忌之事不要做。（圖／翻攝IG@94_j.a）

編輯／Amanda　

女生每個月都要迎接一次「大姨媽」來臨，這段時間是特別重要的日子，身體上可能有各種不適，心情也會受到影響，容易緊繃、暴躁。想要舒適、健康的度過生理期，除了注意清潔、營養攝取和多休息外，還有一些禁忌之事千萬不要做，女孩們快點記起來。

1.不能拔牙或做手術

生理期會影響血液的出血和凝血機制，血液濃度會變得比較稀，血液中的纖維蛋白溶酶原會被激活為有抗凝血作用的纖維蛋白溶酶，會使出血傾向加大，造成不易止血、對感染抵抗力下降和癒合速度變慢等狀況。

▲生理期該避免的5禁忌　捶腰更痠痛 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲生理期時抵抗力降低，容易受到細菌、病毒感染，最好不要泡澡或盆浴。（圖／翻攝IG@hara3m）

2.不要泡澡或盆浴

女生在生理期時受激素變化影響，抵抗力會下降，且因為骨盆腔充血，子宮頸口處於擴張狀態，這時容易受到細菌及病毒的入侵引發感染，最好採取淋浴的方式。

►偷偷分享維持少女狀態的秘密！

3.別捶打腰部

不少女生在生理期期間都會感到身體不適，除了腹部脹痛、頭痛，腰痠背痛也很常見，有些人為了緩解痠痛，都會下意識的去捶打腰部和腹部。但經期時，骨盆腔常處於充血的狀態，用力捶打會加劇骨盆腔充血，可能加重經痛狀況，還不利於子宮內膜剝落後的修復，而使血量增加、延長經期。

4.先暫停性行為

生理期時私密處的抵抗力會降低，變得較為脆弱，這時候細菌、病毒很容易侵入入侵陰道，引發感染或疾病。

▲生理期該避免的5禁忌　捶腰更痠痛 。（圖／翻攝IG,unsplash）

▲生理期期間可視個人身體狀況做和緩的運動，但別做太劇烈的運動。（圖／翻攝IG@ahc.official）

5.不能劇烈運動

生理期間可視個人身體狀況做些和緩的運動，能改善血液循環，幫助身體放鬆、減輕腹部脹痛，也能幫助舒緩心情，但不要做太劇烈的運動，不僅身體可能無法負荷，容易受傷，也會使經痛加重，得不償失。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

生理期, 月經, 經期, 大姨媽, 私密處, 禁忌
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

12星座2月運勢：2020第一個水逆來了　雙魚、水瓶影響最大

12星座2月運勢：2020第一個水逆來了　雙魚、水瓶影響最大

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

香奈兒「馬卡龍腰包」買大送小引熱議　Jennie也背上必成爆款！

香奈兒「馬卡龍腰包」買大送小引熱議　Jennie也背上必成爆款！

《寶可夢》發福了萌度加倍！肥肥瞇眼皮卡丘，移動模樣超療癒 營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」　外食族也能輕鬆做到 Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風 Air Jordan 1 '85全球只有2萬3千雙　超帥湘北配色，老鞋迷快筆記開賣日期 泫雅升格CK內衣大使美照曝光　露馬甲線＋豐滿上圍辣到噴鼻血 付出一切「感情奴隸」星座Top 3 ！巨蟹累積傷口、天蠍等自己放手 香水一下就沒味，可能是你忽略了噴香4大關鍵！過度摩擦最糟糕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面