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戴口罩搭訕率激增　網推「睫毛膏」千萬不能少

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▲▼戴口罩變美，網推睫毛膏不能少 。（圖／翻攝自IG）

▲邵雨薇的乾淨眼妝很值得參考。（圖／翻攝自IG/ivyshao)

記者曾怡嘉 / 台北報導

最近身邊許多男生朋友都嚷嚷著自從戴口罩後，路上正妹變多了！除了微露1/3臉部的神祕感給人想像，眼神直視的交流感騙不了人，換句話現在正是「眼妝」決勝的時代，以下彩妝品項請備好，包準回頭率百分百！

▲▼戴口罩變美，網推睫毛膏不能少 。（圖／翻攝自IG）

▲LAURA MERCIER 極限超時親膚遮瑕，1,100元、專業睛亮蜜粉，1,000元。

1.遮瑕膏和蜜粉提亮

皮膚科醫師建議，戴口罩最好別化妝，以免導致皮膚不適，換句話說眼妝也要越自然越好，首先必須先以遮瑕膏遮飾黑眼圈或是眼皮暗沉處，接著在眼周刷上薄薄蜜粉。

▲▼戴口罩變美，網推睫毛膏不能少 。（圖／翻攝自IG）

▲▼戴口罩變美，網推睫毛膏不能少 。（圖／翻攝自IG）

▲ettusais 魔束捲翹睫毛底膏限量纖長版，520元。

2.自然款睫毛膏必備

接著挑選最接近肌膚的自然棕色當作眼影底色，在接近睫毛根部畫上極細黑色眼線，加強雙眼深邃感。

想放大眼睛於無形，建議選擇自然款睫毛膏，刷拭上下睫毛，自然放大眼神。太濃的眼妝和口罩看起來很違和，想要從眾人脫穎而出，眼妝細節別漏掉。

▲▼戴口罩變美，網推睫毛膏不能少 。（圖／翻攝自IG）

▲Za 3D立體持色眉彩盤# Light，290元。

3.眉眼協調度別忘記

最後為了襯托眼妝，眉毛可使用眉粉輕輕帶過，顏色只要和頭髮看起來協調就好，若是把眉毛放著不管，視覺會大扣分。

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關鍵字：

口罩, 武漢肺炎, 口罩妝, 眼妝, 睫毛膏
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