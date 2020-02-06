Jennie、泫雅近期愛用脣膏色號曝光　女神用的一定要買！

記者王則絲／綜合報導

韓星們美美的妝容總是會成為愛美女孩們仿效的對象，想要打造出跟偶像一樣的同款妝容，首先就要擁有一樣的彩妝品，其中通常女生最在意的正是口紅色號，只要是女神愛用的，搶到缺貨也在所不惜，以下就來看看最近女星們分享了哪些愛用唇膏與色號：

＃Jennie

人氣女團BLACK PINK團員Jennie日前在IG限時動態Po出了唇彩分享，淡淡的裸粉色帶有點橘色調，最適合日常搭配清淡的妝容，晶亮的質地讓嘴唇看起來十分水嫩，這支唇膏來自南韓美妝品牌HERA，「SENSUAL SPICY NUDE GLOSS」系列，色號＃422 LINGERIE。

▲Jennie分享唇彩。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



Jennie先前就曾為Hera拍攝過唇彩系列形象照，以下這張絕美妝容也是使用同一支色號。

▲＃422 LINGERIE。（圖／翻攝自IG@herabeauty_official）

在 Instagram 查看這則貼文 헤라 HERA Official Account（@herabeauty_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 26 日 下午 6:00 張貼

＃泫雅

帶貨女王泫雅的性感豐唇是她的招牌，平常也幾乎都是以飽滿的深色、大紅色唇妝為主，近期泫雅在IG上分享了一支YSL唇膏，還大方秀出色號，想必是她最近的心頭好之一，原來這支是YSL的新系列「情挑誘吻星鑽蜜唇膏」，色號是＃12。

▲＃12號色是帶有點紫調的深紅色。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa、小紅書＠猫茶芝）

＃Yeri

韓女團Red Velvet成員Yeri 近期經常曝光的神秘金管唇膏，原來是來自她自創的美妝品牌COLETTE，偏霧面的質地，顏色超飽和，擦上去氣勢立馬顯現，顏色相當襯膚、顯白。

在 Instagram 查看這則貼文 Yeri（@yerimiese）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 30 日 上午 9:36 張貼

▲經比對，上方影片色號應為＃7，屬於有些微桃紅感的氣勢紅色。（圖／翻攝自IG@notre.colette）

在Yeri 的IG上可以看到更多她本人的上唇示範，該系列總共有推出八款色號，每個顏色都非常美，雖然品牌才剛正式營運不久，目前只有販售唇膏，但已在網上形成超高討論度。

在 Instagram 查看這則貼文 Yeri（@yerimiese）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 7 日 上午 8:06 張貼

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